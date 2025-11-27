-
Bättre täckning på landet
Telia bygger ut på landsbygden
“När vi säger 5G typ överallt så menar vi verkligen det” enligt Telias tekniska chef Staffan Åkesson.
Telia meddelar att företaget gör en omfattande satsning för att förbättra mobilnätet i delar av Sveriges glesbygd. Målet är att stärka både 4G och 5G genom att bygga nya basstationer och uppgradera befintliga anläggningar, så att fler människor, företag och samhällsviktiga funktioner får stabil uppkoppling. Satsningen omfattar 43 av landets 290 kommuner och områden där täckningen i dag är svag eller saknas helt. De största utbyggnaderna kommer att göras i Västernorrlands län (1509 km²) och Gävleborgs län (1056 km²). “När vi säger 5G typ överallt så menar vi verkligen det” säger Telias tekniska chef Staffan Åkesson i ett pressmeddelande.
Företaget planerar att avsätta omkring en halv miljard kronor för utbyggnaden under perioden fram till 2030, och insatsen ska täcka minst 17 000 kvadratkilometer. Företaget framhåller att bättre täckning inte bara ger snabbare surf utan också stärker samhällskritiska funktioner, till exempel kommunikation för räddningstjänst och andra viktiga aktörer. Planeringen av var nya master ska placeras sker i dialog med lokala aktörer för att säkerställa att insatserna ger största möjliga nytta för invånare och företag.
Telia säger att satsningen är en fortsättning på tidigare moderniseringsarbete som pågått sedan 2021 och att den löper fram till 2030.