Garmin rullar ut stor uppdatering

Garmin har börjat rulla ut en omfattande mjukvaruuppdatering till flera av sina populära smartklockor och cykeldatorer. Bland de modeller som får ta del av nyheterna finns Venu X1, vívoactive 6, fenix 8, Forerunner 570 och 970. Uppdateringen är kostnadsfri och innehåller både nya funktioner och förbättringar av befintliga verktyg.

En av de mest uppmärksammade nyheterna är funktionen "hälsostatus", som ger användaren en översikt över kroppens återhämtning under sömn. Genom att analysera puls, hjärtfrekvensvariation (HRV), andningsfrekvens, hudtemperatur och syremättnad (Pulse Ox) kan enheten indikera om något avviker från användarens normala värden. Informationen visas direkt på klockan och i appen Garmin Connect. Funktionen är fortfarande i betatest och tillgänglig på kompatibla modeller.

För den som prenumererar på Garmin Connect+ finns ytterligare en nyhet: topografiska 3D‑kartor. Dessa kartor visar rutter, leder och banor i tredimensionellt perspektiv, vilket ger en mer visuell och detaljerad översikt över terrängen i både registrerade aktiviteter och planerade turer.

Uppdateringen installeras automatiskt om användaren har aktiverat den funktionen och synkroniserar sin enhet med Garmin Connect. Alternativt kan man uppdatera manuellt via datorprogrammet Garmin Express. Garmin påminner om att vissa funktioner, som Pulse Ox och hudtemperatur, endast är tillgängliga på kompatibla modeller och att de inte är avsedda för medicinsk användning.