Bli plusmedlem
Logga in

Bättre koll på hälsa och träning

Garmin rullar ut stor uppdatering

Garmin Forerunner 970 är en av smartklockorna som uppdateras.

Garmin lanserar nya funktioner för ett flertal av sina smartklockor.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Garmin har börjat rulla ut en omfattande mjukvaruuppdatering till flera av sina populära smartklockor och cykeldatorer. Bland de modeller som får ta del av nyheterna finns Venu X1, vívoactive 6, fenix 8, Forerunner 570 och 970. Uppdateringen är kostnadsfri och innehåller både nya funktioner och förbättringar av befintliga verktyg.

En av de mest uppmärksammade nyheterna är funktionen "hälsostatus", som ger användaren en översikt över kroppens återhämtning under sömn. Genom att analysera puls, hjärtfrekvensvariation (HRV), andningsfrekvens, hudtemperatur och syremättnad (Pulse Ox) kan enheten indikera om något avviker från användarens normala värden. Informationen visas direkt på klockan och i appen Garmin Connect. Funktionen är fortfarande i betatest och tillgänglig på kompatibla modeller.

För den som prenumererar på Garmin Connect+ finns ytterligare en nyhet: topografiska 3D‑kartor. Dessa kartor visar rutter, leder och banor i tredimensionellt perspektiv, vilket ger en mer visuell och detaljerad översikt över terrängen i både registrerade aktiviteter och planerade turer.

Uppdateringen installeras automatiskt om användaren har aktiverat den funktionen och synkroniserar sin enhet med Garmin Connect. Alternativt kan man uppdatera manuellt via datorprogrammet Garmin Express. Garmin påminner om att vissa funktioner, som Pulse Ox och hudtemperatur, endast är tillgängliga på kompatibla modeller och att de inte är avsedda för medicinsk användning.

Relaterade artiklar

garmin vivoactive 6 garmin venu x1 garmin forerunner 970 garmin forerunner 570 garmin fenix 8 garmin connect garmin smartklockor hälsostatus

nyheter garmin vivoactive 6 garmin venu x1 garmin forerunner 970 garmin forerunner 570 garmin fenix 8 garmin connect garmin smartklockor hälsostatus