Mobil listar: 2025 års bästa smartklocka

Årets smarta klocka: Garmin Forerunner 970

Under testet av klockan överraskar den positivt gång på gång. Garmin har en stark ställning på smartklockemarknaden i Sverige och en lång rad olika modeller, så många att de är svåra att hålla reda på. Garmin Forerunner 970 har en tydlig roll som påkostad klocka för löparen. Under en träningsrunda en sen kväll under vårt test får vi en hjälpsam fråga om vi vill ha klockans ficklampa på under löppasset, för att synas bättre. Javisst. Det fungerar som en slags reflex för trafiken och gör att vi som löpare känner oss som fullblodsproffs. Klockan ger självförtroende om du inte redan har det. Dessutom långlivad batteritid, stöd för Spotify och mycket fördjupade insikter om din träning.

Läs så klart vårt fullständiga test av Forerunner 970 också.

Annons

Det här är ett utdrag ur en längre artikel där Mobilredaktionen listat 2025 års främsta mobiltrender och det årets bästa produkter. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar.