Betyg Garmin Forerunner 970: 8/10 Batteritiden

Funktionsfylld

Löpanalyser Inget esim-stöd

Lite rörigt gränssnitt

Forerunner är Garmins serie klockor för löpare, men utöver en lång rad olika analyser och slutsatser kring löpning fungerar den även så klart för att mäta sömn, hantera aviseringar från telefonen, visa rätt väg på karta, spela musik och mycket annat.

Ger proffsigt intryck

Om vi börjar med löpningen så är det klockans paradgren. Ett av mina första träningspass med Garmin Forerunner 970 är kvällstid i Helsingfors, en löprunda jag ser lite som en sightseeingtur, även om det är mörkt och jag knappast ser så mycket av omgivningen. När jag startar passet frågar klockan om jag vill använda den inbyggda lampans blinkfunktion för att säkerställa att jag syns i mörkret. Jag tackar ja.

Det ska alltså fungera som en reflex men med ljus då och jag syns onekligen när jag tar mig fram såväl på cykelvägar som trottoarer med angränsande biltrafik. Blinkningarna och klockans omfattande analyser av mina träningar får mig till och med att känna mig proffsigare än vad jag är. Jag tänker lite halvt på skoj att om någon ser mig springa nu så tänker dom nog, han springer inte långsamt för att han är dålig, det är nog någon avancerad intervallträning.

Garmin Forerunner 970 är utrustad med både pekskärm, en ljusstark amoled-skärm och med fysiska knappar och de här sätten kan användas parallellt för att styra klockans funktioner. Är du blöt om fingrarna, av svett eller regn så kan du alltså styra klockans funktioner även om pekskärmen inte är användbar just då.

I startläget har du urtavlan där du förutom tid så klart kan få kortfattade fakta om din träning och hälsa. Ett svep på skärmen uppifrån och ner visar inkomna aviseringar från telefonen. Dessa kan du svara på om du har kopplat klockan till en Android, men med Iphone får du nöja dig med att bara läsa inkomna meddelanden. Sveper du istället nerifrån och upp kommer du till en lista med widgets som fungerar som genvägar till alla funktioner klockan har och dessa kan du anpassa så de du använder oftast är nära till hands.

Visst strul i inställningarna

Det kan gälla till exempel kartor för navigering, olika träningsdata, väder, Spotify eller Garmin Wallet för att betala med klockan i butik. Jag kan också hålla in knappen uppe till vänster för att få fram en snabbmeny med genvägar. För en nybörjare eller någon som är van vid andra smartklockor är ändå Garmins klocka lite svår att få överblick i. Kombinationen av styrning med både pekskärm och knappar gör alternativen många att hålla reda på. Jag vänjer mig ganska snabbt och hittar mina genvägar för de funktioner jag använder, starta Spotify, inled ett träningspass, få igång blippbetalningen. Jag kan enkelt anpassa knapparna så de blir genvägar till favoritfunktionerna. Håll ner start-knappen för att starta sömnläget, till exempel. Ändå stöter jag på en hel del problem när jag börjar använda klockan, innan jag fått ordning på allt. Informationen jag får när det blir fel är alltså bristfällig och hjälper mig inte lösa felet.

När jag ska ställa in Spotify får jag i klockan upp ett meddelande som säger att jag ska logga in på Spotify i telefonens Garmin Connect-app. Men varje gång jag startar den och frenetiskt letar så finns ingen inloggning där. Förrän plötsligt på femte försöket. Då dyker en popup-ruta upp från ingenstans och låter mig logga in. Liknande upplevelse har jag när jag ställer in betalningar. Fungerar inte, försök igen senare. Kanske gjorde jag något fel när jag matade in kortnumret, kanske var det problem med kontakten med banken, utan förklaring vet jag inte. Jag vet bara att det fungerade på tredje försöket.

Batteritiden är generös, men ställer mig ändå inför vissa problem. Jag börjar använda klockan på en tisdag eftermiddag. Vid fredag lunch kollar jag batterinivån och konstaterar 60 procent kvar. Jag åker bort på helgen, går en skogspromenad med svampplockning (som jag loggar med klockan) på lördag morgon och vid lunch ska jag ta en joggingrunda. Då är batteriet oförklarligt och plötsligt helt slut. Resten av testperioden sköter i alla fall klockan sig utan överraskningar och när jag använder den dygnet runt så drar den ungefär 15 procent per dygn, en batteritid alltså på ungefär en vecka med sömnmätning varje natt och regelbundna träningspass med gps igång.

Bra gps-precision

Precisionen för klockans gps är riktigt bra. Det är ytterst sällan som smartklockor idag har oprecisa gpser, men Garmin hör till de bättre och den håller jämna steg med andra smartklockor jag testar samtidigt, samt visar tydligt, till exempel en gång där jag stannade upp, gick tillbaka några steg och tittade på en skylt. Den har koll på allt känns det som.

Om nu klockans gränssnitt är lite rörigt är det enklare att få lite överblick i den tillhörande telefonappen. Här kan man få sammanfattat alla träningar och vad analysen av dessa blir kring hur redo kroppen är för nästa träningspass eller om det är bäst att vila. Vissa inställningar här är generella i appen och andra hittar jag under de specifika inställningarna för klockan. Som helhet är dock appen bra och ger en tydlig sammanfattning av alla insamlade data och vad de säger. Liksom klockan i sig, ett proffsverktyg.