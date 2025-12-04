Garmin lanserar ny enhet för satellitkommunikation

Garmin har presenterat inReach Mini 3 Plus, en liten och robust satellitkommunikationsenhet avsedd för friluftsliv och äventyr där mobilnät saknas. Enheten har en färgpekskärm, inbyggd högtalare och mikrofon vilket gör det möjligt att skicka 30‑sekunders röstmeddelanden och läsa testversioner av röstmeddelanden när det inte går att lyssna. Den stödjer även textmeddelanden upp till 1600 tecken, emojis, reaktioner och gruppchattar, samt fotodelning via Garmin Messenger.

För dem som vill dela sin position erbjuder enheten LiveTrack‑funktion som visar användarens framsteg, distans och höjdstigning. Batteritiden är anpassad för längre turer och kan nå upp till cirka 330 timmar i 10‑minuters spårningsläge, vilket gör att enheten kan användas flera dagar utan extern laddning. Hårdvaran är byggd för tuffa förhållanden med stötsäker konstruktion och IP67‑klassad vattentålighet, samt funktionalitet i extrema temperaturer.

Säkerhetsfunktionerna är centrala i inReach Mini 3 Plus. Vid en nödsituation kan användaren skicka ett interaktivt SOS‑meddelande till Garmin Response, där ett team av koordinatorer hanterar kommunikationen med användaren, angivna nödkontakter och lokala räddningsresurser. Garmin uppger att Response‑teamet har erfarenhet från över 18000 inReach‑incidenter i mer än 150 länder, vilket används som underlag för hur nödsituationer hanteras.

Produkten finns tillgänglig nu och det rekommenderade cirkapriset är 5749 kronor. För att använda satellitfunktionerna krävs ett aktivt satellitabonnemang som kostar från 110 kronor/månad.