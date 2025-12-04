-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
-
PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel
-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
Bengt Grive hade varit stolt
Motorola släpper specialversion av Edge 70
Specialutgåvan av Edge 70 i 2026 års Pantone-färg Cloud Dancer med inbäddade kristaller från Swarovski.
Motorola presenterar i samarbete med företaget Pantone en specialutgåva av sin mobiltelefon Motorola Edge 70 i Pantone Colour of the Year 2026, Pantone 11-4201 Cloud Dancer, med inbäddade kristaller från Swarovski. Modellen ingår i Motorolas The Brilliant Collection och är en del av företagets fleråriga samarbete med Pantone.
En mer vardaglig benämning på Pantone 11-4201 Cloud Dancer skulle kunna beskrivas som vit. Här beskrivs dock Cloud Dancer som en diskret, luftig vit ton som ska ge en känsla av lugn och klarhet. Telefonen har en quiltad baksida som kontrasterar mot kristallernas glans och betonar ett enkelt och sofistikerat uttryck.
Enheten marknadsförs som mycket tunn i sin priskategori och har bland annat en 50 MP-kamera (sensorn kombinerar fyra pixlar till en för effektiv bild på 12,5 MP), nästa generations batteriteknik och moto ai-funktioner.
Pantone är ett företag som är känt för sitt standardiserade färgsystem och för att utse en årlig färgtrend, Pantone Colour of the Year. Pantone säger att Cloud Dancer ska erbjuda fokus och förenkling i en föränderlig tid.
Den specialdesignade Motorola Edge 70 med Swarovski-kristaller kommer att säljas i utvalda marknader globalt med introduktion i februari nästa år.