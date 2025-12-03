Smarta mobiler kopplas till hälsorisker hos barn

En stor studie i USA utförd av American Academy of Pediatrics har tittat på hur det påverkar barn när de får sin första smartphone. Forskarna jämförde barn som hade en mobil vid tolv års ålder med barn som inte hade det. De såg att de som hade mobil oftare mådde sämre psykiskt, hade större risk att bli överviktiga och sov sämre. Detta gällde även när forskarna tog hänsyn till saker som familjens ekonomi, hur långt barnet kommit i puberteten och hur mycket föräldrarna hade koll.

Studien visar också att ju tidigare ett barn får mobil, desto större är risken för problem. För varje år tidigare mobilen köptes ökade chansen lite för övervikt och dålig sömn. Barn som fick mobil vid 13 års ålder hade mer psykiska besvär och sömnproblem än de som fortfarande inte hade mobil.

Forskarna säger att studien bara visar samband – den bevisar inte att mobilen är den direkta orsaken. Men de tror att det kan bero på saker som att skärmtid gör att barn rör sig mindre, att notiser stör sömnen på natten och att mobilen kan påverka hur man umgås med andra.

De menar att resultaten är tydliga och viktiga för både föräldrar och de som bestämmer regler för unga. Ett enkelt tips är att barn inte ska ha mobilen i sovrummet, för då blir sömnen bättre. Forskarna tycker också att det behövs fler regler från både appar och lagar för att skydda unga, men de vill inte skuldbelägga föräldrar som redan har gett sina barn en mobil.