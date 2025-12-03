Nu får Pixel-mobiler senaste kvartalsuppdateringen

Den skarpa versionen av kvartalets stora uppdatering för Google Pixel-mobiler, Android 16 QPR2, har nu börjat rullas ut till kompatibla modeller. Google beskriver uppdateringen som en serie förbättringar som ska göra telefonen mer personlig och enklare att använda.

Bland nyheterna finns AI-baserade notissammanfattningar som sammanfattar långa meddelanden och gruppchattar, samt en notisorganisatör som automatiskt grupperar och tystar mindre viktiga aviseringar för att minska störningar.

Uppdateringen ger också fler sätt att anpassa utseendet på telefonen, till exempel möjligheten att välja anpassade ikonformer och att temat automatiskt kan applicera färgmatchade ikoner även för appar som inte stödjer teman. Google lyfter fram att dessa förändringar ska göra gränssnittet mer enhetligt och enklare att överblicka.

Föräldrakontrollerna har samlats i en ny inställning i Android där föräldrar kan ställa in daglig skärmtid, schemalägga nedtid och begränsa appanvändning direkt på barnets enhet. Funktionen är skyddad med en PIN-kod och ger också en enkel väg att koppla till Google Family Link för fler kontroller och aviseringar. Google framhåller dessutom att Android nu går mot tätare, mer frekventa uppdateringar.

Uppdateringen rullas ut till Pixel-telefoner från Pixel 6 upp till Pixel 10.