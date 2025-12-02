-
Gemini-lansering orsakar rabalder hos OpenAI
Gemini 3 skapar krisläge hos ChatGPT-skapare
OpenAI uppges ha utfärdat ett internt "code red" och flyttar resurser för att förbättra ChatGPT efter Googles lansering av Gemini 3.
OpenAI-chefen Sam Altman ska ha skickat ett internt meddelande där han uppmanar medarbetare att fokusera på kärnprodukten. Detta enligt publikationen Wall Street Journal. Enligt rapporter kommer arbetet med vissa nya initiativ att pausas för att frigöra ingenjörsresurser till ChatGPT. Bland de projekt som nämnts finns planerade satsningar på reklam, shoppingfunktioner, en personlig assistent och hälsorelaterade AI‑agenter, vilka enligt rapporterna skjuts upp tills vidare.
Bland förbättringarna det spekuleras om för att förbättra användarupplevelsen är att göra ChatGPT snabbare och mer stabilt i vardagliga situationer. Målet är också att ge användarna fler möjligheter att anpassa hur chattbotten fungerar och att öka dess förmåga att hantera ett bredare spektrum av frågor. Interna förändringar och tillfälliga omflyttningar av personal ska enligt uppgifterna snabba upp utvecklingstakten och göra det lättare att åtgärda brister i tjänsten snabbt.
Bakgrunden till beslutet är den senaste tidens konkurrens inom stora språkmodeller. Google har lanserat Gemini 3, som flera bedömare beskriver som ett betydande tekniskt framsteg och som fått goda omdömen i tester. Gemini 3 har enligt rapporterna klättrat på flera topplistor och bidragit till en ökad press på OpenAI att svara med förbättringar av sin egen modell.
Analytiker och branschkällor ser åtgärden som ett tecken på att konkurrensen om ledarskapet inom AI‑assistenter hårdnar. Samtidigt fortsätter andra aktörer, som Anthropic med sin Claude‑modell, att göra framsteg, vilket ytterligare skärper konkurrensbilden.
OpenAI har inte offentliggjort alla detaljer kring de interna prioriteringarna.