Digitalt Golf‑ID lanseras i Freja

Freja eID Group och Svenska Golfförbundet ska tillsammans lansera ett digitalt Golf‑ID‑kort för alla golfspelare i Sverige. Det nya kortet ska göra det enklare att visa sitt medlemskap och skapa en tryggare upplevelse på landets golfbanor.

Golf är Sveriges största individuella idrott med över 588 000 medlemskap. Förbundet använder redan Freja för inloggning i sina system, bland annat GIT och tjänsten Min Golf. Under våren 2026 tas nästa steg när det digitala Golf‑ID‑kortet införs.

I dag har klubbarna svårt att kontrollera att spelare använder sitt eget Golf‑ID. Med det digitala kortet kan spelaren visa upp en QR‑kod i Freja‑appen som personalen snabbt kan skanna för att bekräfta identitet och medlemskap. Kortet kan också förenkla hanteringen av medlemsförmåner, till exempel rabatter i shop och restaurang.

Tekniken öppnar även för nya funktioner, som att spelare kan blippa sin kod längs banan för att förbättra flödet och undvika köer.

Freja eID:s vd Johan Henrikson säger att det digitala Golf‑ID‑kortet knyter ihop hela golfupplevelsen i Freja‑appen och att lösningen kan inspirera andra medlemsförbund att digitalisera sina tjänster.