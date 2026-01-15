Swish inför gemensam spärr

Swish inför en ny gemensam spärrfunktion för att stärka skyddet mot bedrägerier. Den nya lösningen gör det möjligt för bankerna att stänga av personer som misstänks använda Swish på ett otillåtet eller brottsligt sätt från hela tjänsten, oavsett vilken bank de är kund hos.

Spärren gäller alla banker som erbjuder Swish Privat och innebär att den som stängs av varken kan skicka eller ta emot betalningar. Bankerna och Getswish har enats om gemensamma kriterier för när spärren kan användas, till exempel vid misstanke om brottslig användning eller säkerhetsrisker.

Syftet med den gemensamma spärrfunktionen är att göra det svårare för kriminella att utnyttja Swish och att öka tryggheten för användarna. Funktionen börjar användas från mitten av januari.