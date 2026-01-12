-
Fråga och svar
När kommer Androidtillverkarnas flaggskepp?
En läsare undrar när Xiaomi 17 kommer till Europa. Vi svarar på det och mer.
Fråga: Jag såg att Xiaomi 17-serien redan är lanserad. När kommer den till Sverige?
Erik Mörner svarar: Det stämmer. Det händer en hel del på det här området just nu, eftersom Google också ändrat timing för när nya Android-versionerna kommer ut och blir tillgängliga för tillverkare. Xiaomi brukade släppa sina flaggskepp i Kina strax innan jul för att sedan lansera telefonerna för oss i Europa i månadsskiftet februari.mars på MWC-mässan i Barcelona. Även andra tillverkare ligger före sina gamla tidsplaner. Oneplus 13 testade vi i början av 2025, men efterföljaren Oneplus 15 är lanserades i Europa i november. Det blir helt enkelt en kapplöpning efter att Qualcomm hade sin lansering av nya toppchippet Snapdragon 8 Elite Gen 5 där Androidtillverkarna tävlar om att först visa upp nya telefoner baserade på chippet, ett chipp som de givetvis sedan länge har haft detaljer om och kunnat testa. Trots det ser Xiaomi och Samsung ut att hålla fast vid att släppa sina toppmodeller internationellt i samband med Mobile World Congress i slutet av februari.
För Xiaomis del blir det alltså en internationell lansering nästan ett halvår efter den kinesiska, vilket bara kan tolkas som att den internationella marknaden är mindre viktig för företaget än den inhemska. För Samsungs del är lanseringen snarare en försening jämfört med förra året, och det spekuleras i att det beror på att man ändrat planerna och ersatt Galaxy S26 Edge med Galaxy S26 Plus med kort varsel.
Det här är ett utdrag ur en längre artikel med frågor och svar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.