Krav på att X och Grok plockas bort

Flera amerikanska senatorer har uppmanat Apple och Google att ta bort apparna X och Grok från sina respektive appbutiker. Bakgrunden är att Groks AI‑funktion för bildgenerering har använts för att skapa sexualiserade bilder av kvinnor och barn utan deras samtycke. Senatorerna menar att detta innehåll är skadligt och kan vara olagligt, samt strider mot reglerna för både App Store och Google Play.

Efter kritiken har X begränsat möjligheten att skapa sådana bilder för användare som inte betalar, men funktionen finns fortfarande kvar för betalande prenumeranter och i den fristående Grok‑appen. Enligt uppgifter har företaget inte infört något stopp, utan bara delvis minskat tillgången och samtidigt tonat ned omfattningen av problemet.

Elon Musk har försvarat Grok och sagt att kritiken mot tjänsten används som en ursäkt för censur. Han menar att regeringar och kritiker vill begränsa yttrandefriheten och har avfärdat kraven på hårdare åtgärder. Samtidigt har tillsynsmyndigheter i flera länder inlett granskningar av X, och i Storbritannien undersöker medietillsynsmyndigheten Ofcom om plattformen bryter mot landets säkerhetslagstiftning.

Senatorerna kräver nu att Apple och Google tar ansvar och tar bort apparna tills problemen är lösta. De har också begärt ett skriftligt svar från företagen om hur de tänker agera för att skydda användare och följa sina egna riktlinjer.