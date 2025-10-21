-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
Samsung Exynos 2600
Galaxy S26-serien kan få ny superkrets
Enligt nya uppgifter kommer Samsung att använda sitt egenutvecklade Exynos 2600 i hela Galaxy S26-serien i Europa.
I takt med att årsskiftet närmar sig, intensifieras också läckor och rykten kring Samsungs kommande Galaxy S26-serie.
Nu rapporterar publikationen GSMarena att Samsung förväntas lansera sin kommande Galaxy S26-serie med det nya Exynos 2600-kretsen i flera regioner, däribland Europa. I andra delar av världen, som USA, Kina och Japan, kommer telefonerna istället att använda Qualcomms Snapdragon 8 Gen 5.
Exynos 2600 ska enligt uppgift vara tillverkat med en ny 2-nanometersteknik, vilket gör det till ett av de mest avancerade chippen på marknaden. Enligt rapporter ska det erbjuda bättre prestanda än både Apples A19 Pro och Snapdragon 8 Gen 5, särskilt inom grafik och AI. Bland annat nämns att grafikdelen är upp till 75 procent snabbare än Apples motsvarighet, medan AI-processorn ska vara sex gånger kraftfullare än den i iPhone 17 Pro.
Samsung har tidigare fått blandade omdömen för sina Exynos-chip, men med den nya tekniken och förbättrade prestandan kan Exynos 2600 innebära ett steg framåt. Det är ännu oklart hur de olika modellerna i Galaxy S26-serien kommer att namnges, men Samsung lär komma med information om både namn och specifikationer någon gång i januari 2026.