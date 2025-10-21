Bli plusmedlem
Samsung Exynos 2600

Galaxy S26-serien kan få ny superkrets

Enligt nya uppgifter kommer Samsung att använda sitt egenutvecklade Exynos 2600 i hela Galaxy S26-serien i Europa.

Ove Kaufeldt
I takt med att årsskiftet närmar sig, intensifieras också läckor och rykten kring Samsungs kommande Galaxy S26-serie.

Nu rapporterar publikationen GSMarena att Samsung förväntas lansera sin kommande Galaxy S26-serie med det nya Exynos 2600-kretsen i flera regioner, däribland Europa. I andra delar av världen, som USA, Kina och Japan, kommer telefonerna istället att använda Qualcomms Snapdragon 8 Gen 5.

Exynos 2600 ska enligt uppgift vara tillverkat med en ny 2-nanometersteknik, vilket gör det till ett av de mest avancerade chippen på marknaden. Enligt rapporter ska det erbjuda bättre prestanda än både Apples A19 Pro och Snapdragon 8 Gen 5, särskilt inom grafik och AI. Bland annat nämns att grafikdelen är upp till 75 procent snabbare än Apples motsvarighet, medan AI-processorn ska vara sex gånger kraftfullare än den i iPhone 17 Pro.

Samsung har tidigare fått blandade omdömen för sina Exynos-chip, men med den nya tekniken och förbättrade prestandan kan Exynos 2600 innebära ett steg framåt. Det är ännu oklart hur de olika modellerna i Galaxy S26-serien kommer att namnges, men Samsung lär komma med information om både namn och specifikationer någon gång i januari 2026.

