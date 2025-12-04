Galaxy Watch 6-serien börjar få Wear OS 6

Samsung har nu börjat skicka ut den nya mjukvaran Wear OS 6 tillsammans med One UI 8 Watch till Galaxy Watch 6 och Watch 6 Classic. Uppdateringen innehåller flera användarfokuserade förbättringar, bland annat möjligheten att skapa egna tiles för snabb åtkomst till funktioner, ett särskilt lågljusläge för vissa urtavlor som ska göra skärmen mer behaglig i mörker, samt nya hälsoverktyg som humörspårning och guidade andningsövningar för stresshantering.

Uppdateringen levereras till båda modellerna i alla storlekar. Samsung har börjat rulla ut paketet i flera regioner, men tillgången kan variera mellan länder och operatörer, så alla användare får inte uppdateringen samtidigt.

Det rapporteras också att äldre modeller som Galaxy Watch 5 och Watch 5 Pro väntas få tillgång till Wear OS 6 under december, vilket innebär att fler användare inom kort kan få samma gränssnitts- och hälsoförbättringar som Watch 6-serien redan får. Uppdateringen bygger vidare på funktioner som först introducerades på Galaxy Watch 8 tidigare i år, och är en del av Samsungs löpande arbete med att föra nyare mjukvarufunktioner till äldre enheter.