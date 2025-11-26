Snart inleds betatest av One UI 8.5

Samsung uppges planera en offentlig test av sin nästa mjukvaruversion, One UI 8.5, och flera källor på sociala medier pekar på att den första fasen kan börja den 8 december. Därefter sägs en andra fas kunna rulla ut omkring den 22 december och en tredje uppdatering vara planerad till den 5 januari. Dessa datum kommer från läckor och tipsters och kan fortfarande ändras beroende på Samsungs beslut.

Enligt rapporterna ska betaprogrammet delas upp i faser som riktar sig till olika marknader. Den första fasen nämns vara för USA, Korea, Storbritannien och Tyskland, medan en senare fas kan omfatta länder som Indien och Polen.

Vilka användare som får tillgång i varje fas kan variera, och det är oklart exakt vilka modeller som kommer att ingå i testprogrammet från start. Tidigare rykten har pekat på att Galaxy S25‑serien troligen får beta först, men det finns också spekulationer om att äldre modeller som Galaxy S24 kan få möjlighet att delta; inget av detta är bekräftat av Samsung. En del interna testbyggen för One UI 8.5 har läckt, vilket har bidragit till antagandet att en offentlig beta kan vara nära förestående.

Annons

One UI 8.5 förväntas innehålla flera synliga förändringar för användare, bland annat AI‑drivna notiser, nya Snabbinställningar och fler alternativ för att anpassa låsskärmen. Uppdateringen beskrivs som en större finslipning av gränssnittet som kan komma att lanseras officiellt i samband med nästa generations Galaxy‑telefoner, däribland den väntade Galaxy S26 nästa år.