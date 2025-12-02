Samsungs dubbelvikta Galaxy Z Trifold officiellt lanserad med 10 tumsskärm

Det har länge pratats om Samsungs dubbelvikta telefon, men nu är den officiellt lanserad och med det även flera nya detaljer presenterade. Telefonen släpps till försäljning den 12 december i Korea för att senare börja säljas även i Kina, Taiwan, Singapore, Förenade Arabemiraten och USA. Inga planer ännu för en svensk lansering alltså.

Uppfälld har Samsung Galaxy Z Trifold en skärm som är tio tum stor och där finns för första gången i en telefon stöd för surfplatteversionen av Samsung Dex, vilket ska ge en mer datorlik upplevelse. På skärmen kan du i vanliga läget köra tre appar bredvid varandra och växla till senast använda appar genom aktivitetsfältet i botten på skärmen. Den mindre, yttre skärmen är på 6,5 tum och telefonen i sig när den är ihopfälld är 12,9 mm tjock. Uppfälld är telefonen 3,9 millimeter tunn på det tunnaste stället.

Designen av Galaxy Z Trifold innebär att båda sidor av den inre skärmen viks inåt, allt för att den inre skärmen ska skyddas när den inte används. Telefonen drivs av Snapdragon 8 Elite for Galaxy, samma som S25-serien och telefonen har en 200-megapixelskamera som huvudlins, en vidvinkel på 12 megapixel och en 10 megapixels telekamera med 3 gångers optisk zoom. Batteriet är på 5600 mAh och det fins stöd för 45W snabbladdning. Hela skapelsen är vattentålig enligt IP48.

Gångjärnen, för det finns ju två, i telefonen är inslutna i titan och ramen är tillverkad av Samsungs Advanced Armor Aluminium. Sedan är skärmen skyddad av Gorilla Glass Ceramic 2 och baksidan av ett nytt glasfibermaterial. Det här har Samsung gjort för att få bra tålighet samtidigt som vikten ska hållas nere. Trots det är telefonen relativt tung, 309 gram. Samsung har en egen film som visar mer om tåligheten och tillverkningen:

Priset för telefonen är 3,6 miljoner koreanska won, motsvarande ungefär 23 000 kr och den släpps i en färg, svart.