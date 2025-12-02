-
12,9 mm tjock
Samsungs dubbelvikta Galaxy Z Trifold officiellt lanserad med 10 tumsskärm
Efter lång väntan är nu Samsung Gaalxy Z Trifold officiellt lanserad i Korea, med fler länder på tur.
Det har länge pratats om Samsungs dubbelvikta telefon, men nu är den officiellt lanserad och med det även flera nya detaljer presenterade. Telefonen släpps till försäljning den 12 december i Korea för att senare börja säljas även i Kina, Taiwan, Singapore, Förenade Arabemiraten och USA. Inga planer ännu för en svensk lansering alltså.
Uppfälld har Samsung Galaxy Z Trifold en skärm som är tio tum stor och där finns för första gången i en telefon stöd för surfplatteversionen av Samsung Dex, vilket ska ge en mer datorlik upplevelse. På skärmen kan du i vanliga läget köra tre appar bredvid varandra och växla till senast använda appar genom aktivitetsfältet i botten på skärmen. Den mindre, yttre skärmen är på 6,5 tum och telefonen i sig när den är ihopfälld är 12,9 mm tjock. Uppfälld är telefonen 3,9 millimeter tunn på det tunnaste stället.
Designen av Galaxy Z Trifold innebär att båda sidor av den inre skärmen viks inåt, allt för att den inre skärmen ska skyddas när den inte används. Telefonen drivs av Snapdragon 8 Elite for Galaxy, samma som S25-serien och telefonen har en 200-megapixelskamera som huvudlins, en vidvinkel på 12 megapixel och en 10 megapixels telekamera med 3 gångers optisk zoom. Batteriet är på 5600 mAh och det fins stöd för 45W snabbladdning. Hela skapelsen är vattentålig enligt IP48.
Gångjärnen, för det finns ju två, i telefonen är inslutna i titan och ramen är tillverkad av Samsungs Advanced Armor Aluminium. Sedan är skärmen skyddad av Gorilla Glass Ceramic 2 och baksidan av ett nytt glasfibermaterial. Det här har Samsung gjort för att få bra tålighet samtidigt som vikten ska hållas nere. Trots det är telefonen relativt tung, 309 gram. Samsung har en egen film som visar mer om tåligheten och tillverkningen:
Priset för telefonen är 3,6 miljoner koreanska won, motsvarande ungefär 23 000 kr och den släpps i en färg, svart.
Fakta Samsung Galaxy Z Trifold
Allmänt
Modell Galaxy Z Trifold
Tillverkare Samsung
Lanseringsdatum 2025-12-02
Mått 159,2 x 75 x 12,9 mm
Vikt 309 g, 150 %
Material baksida Glas
Pris 23 000 kr
System Android
Systemversion 16
Utlovade systemuppdateringar 7 år
Chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy
Tillverkningprocess 3 nm, 67 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 10 tum, 148 %
Upplösning 2160 x 1584 pixel
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Okänt
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 102 %
Andra skärm
Mått 6,5 tum, 139 %
Upplösning 2520 x 1080 pixel
Typ OLED
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 105 %
Typ av skärmglas Gorilla Glass Ceramic 2
Minne
RAM-minne 16 GB, 158 %
Lagringsminne 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 200 Megapixel, 12 Megapixel, 10 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Ja, 3x
Optisk bildstabilisering Ja
Upplösning på frontkameran 10 megapixel, 10 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 7
Batteri
Kapacitet 5600 mAh, 106 %
Medföljande laddare Nej
Hållbarhet
IP-klass IP48
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja