Krönika: Därför gör effekterna av AI din nästa mobil mycket dyrare

Tillverkningen av minne är begränsat till ett fåtal bolag i världen och därför särskilt känslig för förändringar i tillgång och efterfrågan. Att kompensera för den brist som nu finns kan ta flera år.

Nothings vd Carl Pei skrev om detta i veckan , men han är långt ifrån ensam om att lyfta problemet. Bakgrunden är utvecklingen inom AI och hur de datacenter som driver tjänsterna behöver stora mängder minnen, minnen de alltså slåss om med bland annat mobiltillverkare.

De senaste veckorna har priset på arbetsminne, de som används i allt från mobiler till spelkonsoler, datorer, bilar och annat, ökat mångdubbelt i pris. Det här är något som tvingar alla mobiltillverkare att tänka om.

De senaste veckorna har priset på arbetsminne, de som används i allt från mobiler till spelkonsoler, datorer, bilar och annat, ökat mångdubbelt i pris. Det här är något som tvingar alla mobiltillverkare att tänka om.

Nothings vd Carl Pei skrev om detta i veckan, men han är långt ifrån ensam om att lyfta problemet. Bakgrunden är utvecklingen inom AI och hur de datacenter som driver tjänsterna behöver stora mängder minnen, minnen de alltså slåss om med bland annat mobiltillverkare.

Tillverkningen av minne är begränsat till ett fåtal bolag i världen och därför särskilt känslig för förändringar i tillgång och efterfrågan. Att kompensera för den brist som nu finns kan ta flera år.

Annons

Ser vi på mobilutvecklingen i ett längre tidsspann har vi de senaste åren sett en utplaning i hur mycket innovation och ökad prestanda som mobilerna får år från år. Fortfarande har vi dock kunnat räkna med att telefonerna får ökad prestanda och samma pris, även om ökningarna inte varit så dramatiska som tidigare. Det ser ut att vara slut nu.

Den stora och snabba utbyggnaden av datacenter för AI har kraftigt ökat efterfrågan på mer avancerade minnen men även de enklare DDR4 DRAM som du kan hitta i olika typer av hemelektronik har sett prisökningar på hela 1360 procent sedan april 2025 enligt siffror från The Economist. Just minnena står för ungefär 15-40 procent av kostnaden för en smartphone och de investeringar i ökad produktionskapacitet kommer heller inte kunna lösa problemet på kort sikt, dels eftersom även investeringarna fokuserar på de mer avancerade minnena och för att nya producenter även de fokuserar på de mer avancerade chippen.

Annons

Med så kraftigt ökade kostnader för minnen behöver mobiltillverkarna antingen sänka prestandan för att behålla sina priser eller kraftigt höja priserna för att erbjuda något extra i prestandaväg.

Effekten av detta väntas bli ojämn och beroende på vilken tillverkare vi pratar om. Apple har en fördel genom sin storlek och kan den vägen säkra tillgång till ett lägre pris än andra mindre spelare. Samsung har även de en fördel genom att de är en av de som själva tillverkar minnen, men andra tillverkare har en större uppförsbacke.

Annons

Inte heller Samsung är immuna mot den här utvecklingen trots egen tillverkning och i en intervju med Reuters utesluter inte Samsungs TM Roh en prishöjning på telefonerna. Samsung har ju en lansering inom kort där vi förväntar oss nya Galaxy S26-serien. Även Xiaomi har flaggat för möjliga prishöjningar kopplat till minnesbristen.