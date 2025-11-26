Samsung öppnar kundtjänstbutik i Stockholm

Samsung har öppnat en ny Customer Service‑butik på Sveavägen 24 i centrala Stockholm som en del av sitt Premium Service‑erbjudande, i samarbete med Mcare. Butiken är avsedd att ge kunder snabb och lättillgänglig support och låta besökare se och beställa utvalda Samsung‑produkter och tillbehör i butiksmiljö.

Butiken bemannas av certifierade tekniker som utför reparationer med originaldelar för att säkerställa kvalitet. Bland tjänsterna finns expressreparationer för Galaxy Z‑modeller, personlig rådgivning, hjälp med Samsung Care+ och möjlighet till reparation på plats om olyckan varit framme. Samsung uppger att butiken också kan erbjuda lån av premiumenheter vid längre reparationstider för att minska kundens avbrott i användningen.

Reparationer i butiken är kostnadsfria under förutsättning att enheten är köpt inom Europa och omfattas av Samsungs garanti eller servicevillkor. Detta ingår i Samsungs satsning på att göra mobilservice enklare och mer tillgänglig för kunderna genom Premium Service‑konceptet.

Annons

Öppningen av butiken knyter an till Samsungs tidigare lanserade tjänst Service På Plats, där tekniker kommer hem till kunden eller till kontoret och reparerar Galaxy Z‑ och S‑modeller i en specialutrustad servicebil. Tjänsten lanserades tidigare i år och har enligt Samsung fått positiv respons från användare, och hembesöken har fortsatt vara kostnadsfria för de modeller som omfattas.

För att använda Service På Plats bokar kunder tid via samsung.com/se eller kontaktar Samsungs support via chatt eller telefon. Samsung beskriver att teknikerna kontaktar kunden med beräknad ankomsttid och att reparationen på plats normalt kan utföras inom cirka en timme, där tjänsten är tillgänglig för utvalda postnummer i Stockholm.