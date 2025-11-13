Så här tunn hade Samsung Galaxy S26 Edge blivit om den inte skrotats

Det är en dummyenhet av Samsung Galaxy S26 Edge som kommit i läckarens ägo och som han nu publicerat en rad olika bilder på. Onleaks är en läckare med lång erfarenhet och många korrekta rapporter.

En rad olika tillverkare har släppt tunna mobiler. Det är Apple Iphone Air, Samsung Galaxy S25 Edge och Motorolas Edge 70. Flera indikatorer har dock visat att ingen av de två första som varit ute till försäljning en tid varit några storsäljare, långt därifrån. Därför har också efterföljarna till dessa modeller en osäker framtid.

Dummyenheten som ska vara Galaxy S26 Edge visar att telefonen har två kameror och ett lätt avrundat utseende utan särskilt skarpa kanter. På bilderna jämförs telefonen med Apple Iphone 16 Pro som är 8,25 millimeter tjock. Med sina 5,5 millimeter skulle S26 Edge blivit något tunnare än Iphone Air, men fortfarande tjockare än vad flera vikbara telefoner är när de är uppvikta.

I Samsungs stora mobilsläpp när S26-serien ska lanseras väntas det bestå av S26 som ska vara tunnare än tidigare, S26 Plus och S26 Ultra.