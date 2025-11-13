-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
-
Krönika: Iphone Air kommer att floppa
-
Nästa flaggskepp, T9, Lyca Mobile, vad är bildmotor och mer – Mobil svarar
Tunnare än alla
Så här tunn hade Samsung Galaxy S26 Edge blivit om den inte skrotats
5,5 millimeter. Så tunn skulle Samsungs planerade S26 Edge ha blivit enligt nya uppgifter. Bilder har publicerats av en känd läckare.
Det är en dummyenhet av Samsung Galaxy S26 Edge som kommit i läckarens ägo och som han nu publicerat en rad olika bilder på. Onleaks är en läckare med lång erfarenhet och många korrekta rapporter.
En rad olika tillverkare har släppt tunna mobiler. Det är Apple Iphone Air, Samsung Galaxy S25 Edge och Motorolas Edge 70. Flera indikatorer har dock visat att ingen av de två första som varit ute till försäljning en tid varit några storsäljare, långt därifrån. Därför har också efterföljarna till dessa modeller en osäker framtid.
Dummyenheten som ska vara Galaxy S26 Edge visar att telefonen har två kameror och ett lätt avrundat utseende utan särskilt skarpa kanter. På bilderna jämförs telefonen med Apple Iphone 16 Pro som är 8,25 millimeter tjock. Med sina 5,5 millimeter skulle S26 Edge blivit något tunnare än Iphone Air, men fortfarande tjockare än vad flera vikbara telefoner är när de är uppvikta.
I Samsungs stora mobilsläpp när S26-serien ska lanseras väntas det bestå av S26 som ska vara tunnare än tidigare, S26 Plus och S26 Ultra.