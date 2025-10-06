Test: Apple Iphone Air – Lik och unik

Betyg Apple Iphone Air Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 7/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 82% Ny, tunn design Skärmen med 120 hertz Prestanda IOS och integrering med Apples andra produkter och tjänster Batteritid och laddhastighet Pris Högtalaren I Sverige saknas till exempel AI, satellitkommunikation och filter för okända uppringare

Jag blir uppriktigt överraskad över hur lite jag saknar fler kameror. Det var ju en tid sedan som Iphone hade bara en kamera. Både Pro-modellerna och den vanliga basmodellen har haft minst två sedan Iphone 11.

Bidrar med något nytt

Iphone Air är något nytt. Även om väldigt mycket så klart är sig likt från tidigare Iphone-modeller är de stora skillnaderna just färre kameror och mindre batteri. Och att den är så tunn. Ska vi sätta in modellen i ett sammanhang så tar den mycket av egenskaperna från Pro-modellerna och sätter i ett tunnare skal. Iphone Air har ram i titan och det kraftfulla A19 Pro-chippet, dock utan den förbättrade kylning som Pro-modellerna fått i år.

Annons

I Iphone Air hittar vi, det tunna formatet till trots, många av de nyheter som Pro-modellen fått de senaste åren. Här finns actionknappen som är en genväg till tyst läge, röstinspelning, översättning eller något annat du väljer. Här finns kamerareglaget och givetvis den dynamiska ön i skärmen som ger kortfattad information. Tack och lov har även skärmen fin ljusstyrka och 120 hertz uppdateringstakt, vilket till slut nu alltså kommit till hela årets Iphone-kull. Från Pro via Air till basmodellen Iphone 17.

Telefonen har en större skärm än den vi hittar i Iphone 17 Pro och det kan ju vara för att den i praktiken ersätter den tidigare Plus-modellen. Tittar vi på tjockleken så är Air 35 procent tunnare än Pro och 29 procent tunnare än Iphone 17. När man mäter utan kamerabulan på baksidan.

Annons

Tunnheten gör skillnad på gott och ont

Vi kan diskutera hur stor skillnad den här tunnare designen gör. En farhåga kan ju vara att telefonen blir mindre tålig, men det tycks Apple helt ha undvikit. Telefonen har visat sig mycket tålig och det har även många andra tester visat sedan telefonen släpptes till försäljning. Jag testar Iphone Air parallellt med den nya Iphone 17 Pro och jag överraskas av att jag ofta tycker att Air är nästan lika bra. Prestandan i Air räcker till även de mest krävande användningsområdena och även om jag kan märka att telefonen blir lite varm ibland så skapar det aldrig några problem.

Annons

När det gäller batteritiden räcker telefonen under hela testperioden en hel dag, men med det sagt är batteritiden märkbart kortare än till exempel på den Iphone 17 Pro jag testar samtidigt. Den mindre batterikapaciteten märks så klart.

Den enda kameran – det räcker den till

Annons

Ser vi till kamerorna, eller den enda kamera som finns på baksidan av Iphone Air, förvånas jag över att den ofta räcker så långt. På pappret är skillnaderna mellan Iphone Air och Iphone 17 Pro tydliga. I Air blir vi utan vidvinkel, vi blir utan optisk zoom och vi blir utan makroläge. Ändå är det sällan jag saknar något av detta.

Istället för makro kan jag ta ett litet steg tillbaka och använda 2x zoom för att komma närmare motivet. I de vanligaste scenarierna, bilder inomhus eller utomhus så är det sällan någon tydlig skillnad även om jag kan märka att Iphone Air har lite sämre detaljrikedom och särskilt när det är sämre ljus om jag använder zoom. Iphone Air har ju alltså inte optisk zoom, men jag finner ändå att jag i bra ljusförhållanden kan zooma upp till cirka fem gångers förstoring och ändå få acceptabel kvalitet på bilderna. Jag tänker att de flesta bilderna vi tar hamnar inom det spann som Iphone Air presterar bra inom. Även porträttläget, som introducerades i Iphone som en effekt av att det fanns två kameror sida vid sida med varandra, men som allt mer förlitar sig på digital efterbearbetning ger fint djup trots att Iphone Air bara har en kamera att jobba med.

Annons

Tydligaste nackdelarna som formatet för med sig är den ensamma kameran, batterikapaciteten, svag högtalare och som man nog alltid kan säga om en ny Iphone: priset. Fördelen är att den ligger bra i handen och i tajta fickor, den är helt enkelt attraktiv rent visuellt, tunnheten kittlar. Det är framförallt det du betalar för.

Ett alternativ

Annons

Är du ute efter det mer innovativa, nyskapande utseendet får du titta utanför Apple-land för att hitta alternativ. Samsung har sina Galaxy Z Fold 7 och Galaxy S25 Edge, båda riktigt tunna. Annars gör Nothing idag många av de telefoner som utseendemässigt vågar lite mer och dessutom är väldigt mycket billigare.

Frågor och svar

Annons

Ingen plats för fysiskt simkort?

Precis, Iphone Air har bara stöd för esim, detta för att ge mer plats över till batteri.

Annons

Men hur tålig är den egentligen?

Tillräckligt tålig pekar allting på. Apple har ju tidigare drabbats av en kontrovers när Iphone 6, den tunnaste Iphone innan Iphone Air visade sig böjas vid kraftig belastning. Iphone 6 var 6,9 millimeter tunn och sedan dess har Iphone blivit tjockare och fått fler funktioner, fram till nu med Air. I denna tycks Apple lärt sin läxa eftersom alla tester visar att den är tåligare än någonsin

Annons

Kompromisser då, vad avstår jag med tunnheten?

Sämre högtalare. Högtalaren som används för samtal och sitter under skärmen är telefonens enda. Batteritiden. Den enda kameran på baksidan och avsaknad därmed av optisk zoom, vidvinkel och makro.

Kameraexempel:

Iphone Air räcker långt i de flesta sammanhang, inklusive inzoomning (inte optisk då) till runt 5 gångers förstoring.