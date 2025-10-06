-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
-
Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon - del 2
Överraskar
Test: Apple Iphone Air – Lik och unik
Den är nyskapande och samma som alla gamla. Båda sakerna är Iphone Airs styrkor.
Betyg Apple Iphone Air
- Telefoni & Data
- 9/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 8/10
- Användarupplevelse
- 8/10
- Material & kvalitet
- 9/10
- Totalbetyg
- 82%
Ny, tunn design
Skärmen med 120 hertz
Prestanda
IOS och integrering med Apples andra produkter och tjänster
Batteritid och laddhastighet
Pris
Högtalaren
I Sverige saknas till exempel AI, satellitkommunikation och filter för okända uppringare
Jag blir uppriktigt överraskad över hur lite jag saknar fler kameror. Det var ju en tid sedan som Iphone hade bara en kamera. Både Pro-modellerna och den vanliga basmodellen har haft minst två sedan Iphone 11.
Bidrar med något nytt
Iphone Air är något nytt. Även om väldigt mycket så klart är sig likt från tidigare Iphone-modeller är de stora skillnaderna just färre kameror och mindre batteri. Och att den är så tunn. Ska vi sätta in modellen i ett sammanhang så tar den mycket av egenskaperna från Pro-modellerna och sätter i ett tunnare skal. Iphone Air har ram i titan och det kraftfulla A19 Pro-chippet, dock utan den förbättrade kylning som Pro-modellerna fått i år.
I Iphone Air hittar vi, det tunna formatet till trots, många av de nyheter som Pro-modellen fått de senaste åren. Här finns actionknappen som är en genväg till tyst läge, röstinspelning, översättning eller något annat du väljer. Här finns kamerareglaget och givetvis den dynamiska ön i skärmen som ger kortfattad information. Tack och lov har även skärmen fin ljusstyrka och 120 hertz uppdateringstakt, vilket till slut nu alltså kommit till hela årets Iphone-kull. Från Pro via Air till basmodellen Iphone 17.
Telefonen har en större skärm än den vi hittar i Iphone 17 Pro och det kan ju vara för att den i praktiken ersätter den tidigare Plus-modellen. Tittar vi på tjockleken så är Air 35 procent tunnare än Pro och 29 procent tunnare än Iphone 17. När man mäter utan kamerabulan på baksidan.
Tunnheten gör skillnad på gott och ont
Vi kan diskutera hur stor skillnad den här tunnare designen gör. En farhåga kan ju vara att telefonen blir mindre tålig, men det tycks Apple helt ha undvikit. Telefonen har visat sig mycket tålig och det har även många andra tester visat sedan telefonen släpptes till försäljning. Jag testar Iphone Air parallellt med den nya Iphone 17 Pro och jag överraskas av att jag ofta tycker att Air är nästan lika bra. Prestandan i Air räcker till även de mest krävande användningsområdena och även om jag kan märka att telefonen blir lite varm ibland så skapar det aldrig några problem.
När det gäller batteritiden räcker telefonen under hela testperioden en hel dag, men med det sagt är batteritiden märkbart kortare än till exempel på den Iphone 17 Pro jag testar samtidigt. Den mindre batterikapaciteten märks så klart.
Den enda kameran – det räcker den till
Ser vi till kamerorna, eller den enda kamera som finns på baksidan av Iphone Air, förvånas jag över att den ofta räcker så långt. På pappret är skillnaderna mellan Iphone Air och Iphone 17 Pro tydliga. I Air blir vi utan vidvinkel, vi blir utan optisk zoom och vi blir utan makroläge. Ändå är det sällan jag saknar något av detta.
Istället för makro kan jag ta ett litet steg tillbaka och använda 2x zoom för att komma närmare motivet. I de vanligaste scenarierna, bilder inomhus eller utomhus så är det sällan någon tydlig skillnad även om jag kan märka att Iphone Air har lite sämre detaljrikedom och särskilt när det är sämre ljus om jag använder zoom. Iphone Air har ju alltså inte optisk zoom, men jag finner ändå att jag i bra ljusförhållanden kan zooma upp till cirka fem gångers förstoring och ändå få acceptabel kvalitet på bilderna. Jag tänker att de flesta bilderna vi tar hamnar inom det spann som Iphone Air presterar bra inom. Även porträttläget, som introducerades i Iphone som en effekt av att det fanns två kameror sida vid sida med varandra, men som allt mer förlitar sig på digital efterbearbetning ger fint djup trots att Iphone Air bara har en kamera att jobba med.
Tydligaste nackdelarna som formatet för med sig är den ensamma kameran, batterikapaciteten, svag högtalare och som man nog alltid kan säga om en ny Iphone: priset. Fördelen är att den ligger bra i handen och i tajta fickor, den är helt enkelt attraktiv rent visuellt, tunnheten kittlar. Det är framförallt det du betalar för.
Ett alternativ
Är du ute efter det mer innovativa, nyskapande utseendet får du titta utanför Apple-land för att hitta alternativ. Samsung har sina Galaxy Z Fold 7 och Galaxy S25 Edge, båda riktigt tunna. Annars gör Nothing idag många av de telefoner som utseendemässigt vågar lite mer och dessutom är väldigt mycket billigare.
Frågor och svar
Ingen plats för fysiskt simkort?
Precis, Iphone Air har bara stöd för esim, detta för att ge mer plats över till batteri.
Men hur tålig är den egentligen?
Tillräckligt tålig pekar allting på. Apple har ju tidigare drabbats av en kontrovers när Iphone 6, den tunnaste Iphone innan Iphone Air visade sig böjas vid kraftig belastning. Iphone 6 var 6,9 millimeter tunn och sedan dess har Iphone blivit tjockare och fått fler funktioner, fram till nu med Air. I denna tycks Apple lärt sin läxa eftersom alla tester visar att den är tåligare än någonsin
Kompromisser då, vad avstår jag med tunnheten?
Sämre högtalare. Högtalaren som används för samtal och sitter under skärmen är telefonens enda. Batteritiden. Den enda kameran på baksidan och avsaknad därmed av optisk zoom, vidvinkel och makro.
Kameraexempel:
Iphone Air räcker långt i de flesta sammanhang, inklusive inzoomning (inte optisk då) till runt 5 gångers förstoring.
Betyg Apple Iphone Air
- Telefoni & Data
- 9/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 8/10
- Användarupplevelse
- 8/10
- Material & kvalitet
- 9/10
- Totalbetyg
- 82%
Fakta Apple Iphone Air
Allmänt
Modell Iphone Air
Tillverkare Apple
Lanseringsdatum 2025-09-19
Mått 156,2 x 74,7 x 5,64 mm
Vikt 165 g, 79 %
Material baksida Glas
Pris Från 13995 kr
System Ios
Systemversion 26
Chipset A19 Pro
Tillverkningprocess 3 nm, 65 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,5 tum, 98 %
Upplösning 2736 x 1260 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 460 ppi, 107 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Apple Ceramic Shield 2
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 103 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1600 nits, 108 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 103 %
Minne
Lagringsminne 256 GB, 512 GB, 1024 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 48 Megapixel
Vidvinkellins Nej
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 18 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
Uppmätt videotid 8 tim, 16 min
EU Energiklass A
Batteritid: EU-mätning 40 tim, 0 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 25 W, 84 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 85 %
Hållbarhet
IP-klass IP68
Tålighet EU-klassning B
Reparerbarhet EU-klassning C
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Nej
Fingeravtrycksläsare Nej
Benchmark-tester
Antutu 10 2067978, 150 %
Geekbench 6: Single-core 3707, 199 %
Geekbench 6: Multi-core 9359, 168 %
Geekbench 6: GPU 38265, 337 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 59,903 FPS, 103 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 59,9919 FPS, 72 %
3DMark Wild Life Stress Best 3718, 35 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 3095, 45 %
Google Octane 109516, 201 %
Jetstream 2 309,224, 189 %
Ny, tunn design
Skärmen med 120 hertz
Prestanda
IOS och integrering med Apples andra produkter och tjänster
Batteritid och laddhastighet
Pris
Högtalaren
I Sverige saknas till exempel AI, satellitkommunikation och filter för okända uppringare