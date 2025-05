Test: Samsung Galaxy S25 Edge – Tunn med färre kompromisser än väntat

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 84% Lätt för sin storlek Kamerorna Lite sämre batteritid

Samsung har en historia av att försöka förekomma Apple i nya produktsegment, och från det ögonblick ryktena om en Iphone Air började snurra kunde man ge sig den på att det även skulle komma en motsvarande Samsungmobil. Iphone 17 Air lär vi få se i september men Galaxy S25 Edge är här nu, med en tjocklek på endast 5,8 mm.

Men det är ju inte första gången telefonerna varit supertunna. Iphone 6 var 6,9 mm tjock och Samsung Galaxy S6 6,8 mm. Andra tillverkare hade ännu tunnare modeller. Då hade vi förmodligen lägre förväntningar på kamerorna och batteritiden i mobilen, men Iphone 6 hade också en tendens att vika sig om man till exempel satte sig med mobilen i bakfickan. Nu finns det styvare material att bygga telefonerna i, eller det kanske snarare så att det finns en vilja att betala för styvare material som saknades då.

Kameraön är inte inräknad när tjockleken är angiven, den sticker ut en bit men känns inte klumpigare än på många andra toppmodeller. Dess placering gör däremot att telefonen inte ligger det minsta stadigt om man försöker använda den liggande på ett bord.

Den fråga jag hela tiden ställer mig när jag testar Galaxy S25 Edge är: Spelar detta någon roll? Bryr jag mig verkligen om att telefonen är ovanligt tunn?

Ja och nej. Det ger inga ergonomiska fördelar, det blir inte lättare att nå över hela skärmen med en hand bara för att telefonen är några millimeter tunnare. Känslan av att mobilen bara är en enda stor skärm och ingenting annat blir starkare av att mobilen är tunn, men samtidigt är det ingenting jag tänker på när jag använder den till vardags. Har du ett skyddande skal till lär du märka ännu mindre av det. Å andra sidan blir telefonen också märkbart lättare av att den är tunnare.

Alternativ till S25 Plus

Ett annat sätt att se på Galaxy S25 Edge är som ett alternativ till Galaxy S25 Plus. Vill du ha en toppmodell från Samsung med stor skärm har S25 Edge en hel del som talar för den jämfört med S25 Plus.

Skärmen är till att börja med identisk, med hög uppdateringsfrekvens, hög maximal upplösning och snabb uppdateringsfrekvens. Dessutom en ljusstyrka som gör att den kan användas även i direkt solljus. Skärmen saknar den antireflexbehandling som Galaxy S25 Ultra har.

Edge är visserligen 500 kronor dyrare i samma minneskonfiguration jämfört med Plus, men den är också märkbart lättare och känns smidigare.Det är inte svårt att förstå varför ryktet talar om att S26 Edge kommer att ersätta S26 Plus i sortimentet. I S25-familjen är S25 Plus bara en mittemellanmodell mellan S25 och S25 Ultra, medan Edge jämfört med Ultra ger en stor skärm i betydligt smidigare format.

De potentiella nackdelarna med S25 Edge jämfört med S25 Plus är kamerorna och batteritiden, och kanske också att prestanda ska bli lidande av att telefonen har mindre utrymme för kylmekanismer i innanmätet.

Det sista kan jag avfärda med en gång. Chipsetet i telefonen är detsamma som i S25 Plus, Snapdragon 8 Elite for Galaxy, och i våra prestandatester kan vi möjligen se att den tappar lite vid hög belastning över tid jämfört med S25 Plus, men det är marginellt, och i övrigt är den precis lika snabb. Telefonen blir varm vid hög belastning men blir också fort sval igen när belastningen avtar. I praktisk användning känns telefonen blixtsnabb precis som man väntar sig.

Kamerorna överraskar

I Galaxy S25 Edge har man inte haft plats för samma trekamerauppsättning med tele- och vidvinkelkamera som i S25 Plus utan man får nöja sig med huvudkamera och vidvinkelkamera, bägge av en ny typ. Huvudkameran har en lika stor sensor som i S25 Plus men med 200 megapixels maximal upplösning, och vidvinkelkameran har i S25 Edge fått autofokus vilket saknas i S25 Plus.

Det visar sig att kamerorna i Samsung Galaxy S25 Edge är överraskande bra. S25 Plus har en hygglig uppsättning kameror för alla behov, men S25 Edge är bättre. Huvudkameran tar genomgående bilder som känns skarpare när man zoomar in i dem, i dagsljus men ännu mer i dåligt ljus. Vidvinkelkamerans bilder blir också märkbart skarpare och mer detaljrika.

Den stora överraskningen blir dock när jag fotar med zoom. Samsung Galaxy S25 Edge har alltså ingen telekamera, men huvudsensorns upplösning på 200 megapixel gör att det går att ta ett utsnitt på 12 megapixel ur bilden och få fyra gångers förstoring utan att använda digital uppförstoring. Det är uppenbart att Samsung utnyttjar detta till max, för skärpan i bilder tagna med 2, 3 och 4 gångers zoom blir märkbart skarpare än motsvarande bilder med S25 Plus. Jag tänker att ljusinsläppet kanske blir lidande och fotar med inzoomning i skymningsljus men där blir fördelarna med kameran i S25 Edge snarare ännu större. En riktigt bra huvudkamera visar sig alltså göra jobbet att fota inzoomat bättre än den separata telekamera med relativt liten sensor som Galaxy S25 Plus har.

Batterisvag

Den sista potentiella nackdelen, batteritiden, är svårare att trolla bort. Samsung Galaxy S25 Edge har ett batteri på 3900 mAh, vilket är 1000 mAh mindre än i S25 Plus. Det märks inte alls i vårt skärmtest, där vi streamar video på maximal ljusstyrka.

Däremot, när jag använder mobilen märker jag att vissa appar som kör kontinuerligt, och om täckningen är lite sämre, kan batteriet tömmas fort. Det här är en egenhet hos särskilt Samsungs mobiler, hos andra tillverkare märker jag det inte alls lika tydligt, men det blir förstås värre av att batteriet är lite mindre till att börja med, och jag känner att det här är en mobil jag inte kan lita på att den har batteri som räcker hela dagen med mitt användningsmönster.

Annars har Galaxy S25 Edge förstås NFC för att blippa betalningar, och faktiskt också trådlös laddning, en funktion de hade varit ursäktade om de prioriterat bort av utrymmesbrist. Och den har förstås Android 15 med One UI 7 precis som övriga S25-serien. Det innebär också en lång rad funktioner för artificiell intelligens, som att du kan ge kommandon till Samsungs appar via Gemini, skapa bilder utifrån skisser och simultanöversätta telefonsamtal. Funktionen för samtalsinspelning som Samsung lovat ser vi dock fortfarande inte röken av, men du kan spela in och transkribera samtal som hålls i samma rum som telefonen och får då även utskrivet vem som sade vad.

Samsung Galaxy S25 Edge känns märkligt nog både onödig och logisk. Å ena sidan tillför det tunnare formatet inte särskilt mycket till den befintliga produktfamiljen, å andra sidan är den en förbättring av och värdig ersättare till Galaxy S25 Plus. Men det är inte en mobil för den som vill ha extra lång batteritid.

Frågor & svar

Hur många systemuppdateringar är Galaxy S25 Edge utlovad? Sju år av systemuppdateringar och säkerhetsuppdateringar är mobilen utlovad, precis som övriga S25-modeller.

Hur är de AI-baserade bildredigeringsfunktionerna? Du kan flytta och ta bort föremål och skuggan försvinner också, och du kan till och med rita till föremål. Samsungs funktioner för detta är bäst i klassen samtidigt som de fortfarande mer är roliga än något jag faktiskt har glädje av.

Några andra skillnader i S25 Edge jämfört med S25 Plus? Skärmen är Gorilla Glass Ceramic 2 i stället för Gorilla Glass Victus 2, och är därmed mer tåligt.

Ett alternativ

Vill du att telefonen ska vara lite lättare och det inte är viktigt att skärmen är så stor är Galaxy S25 ett alternativ, som faktiskt går att använda med en hand.

Kameraexempel

Jag uppskattar de naturliga kontrasterna i bilderna från S25, en skymningsbild som här är överraskande skarp men inte onaturligt uppljusad.