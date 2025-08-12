Test: Nothing CMF Watch 3 Pro – Riktigt bra smartklocka för 1290 kr

Betyg: 7/10 Priset

Batteritiden

Delar träningsdata med andra appar Inte vattentät nog att simma med

Inte så bra på multitasking

Lite svag vibration

Nothings lågprisvarumärke CMF har under ett par år gjort charmig och galet prisvärd elektronik, där särskilt headset och mobiler utmärkt sig. Man har även gjort klockor med varierande resultat. Med tredje generationen känns det nu som om man hittat hem även här.

Det är svårt att se en röd tråd i formgivningen av Nothings CMF-klockor, möjligen i färgvalen, men CMF Watch 3 Pro känns mindre billig än de tidigare modellerna. Mitt exemplar är i svart med orange armband och orange detaljer på boetten. Även färgtemat i klockan matchar. Den finns även i mer diskreta svarta eller ljusgrå varianter.

Det är en rätt stor men inte så tung eller tjock klocka, med rätt tunn boett så även skärmen är stor. Den känns pålitligt robust, skärmen är nedsänkt i ramen vilket borde skydda den, men du kan inte simma med klockan, vattenskyddet stannar på IP68 vilket räcker för regn och svett, och om du har tur ett snabbt plums i vattnet.

Delar data

Systemet i klockan är Nothings eget, och det är inte en smartklocka i den bemärkelsen att du kan installera egna appar på klockan, men annars hittar du de flesta funktioner du förknippar med en träningsklocka. Din träningsdata är inte heller låst till Nothings app, utan stöd finns dels för att synka med Strava, dels Googles Health Connect som i sin tur kan föra över hälsodata till en lång rad andra tjänster. Svenska finns inte som språk på klockan så du får nöja dig med engelska i menyerna, men appen i mobilen är på svenska.

Du styr klockan med en knapp på sidan. Den ser ut som en vridknapp, men du kan bara trycka på den, skruva har ingen effekt, och med svep över skärmen för inställningar, aviseringar och widgetar. Klockan svarar snabbt på mina svep och känns inte långsam.

Det beror nog delvis på att klockan inte multitaskar särskilt mycket. Den mäter så klart mina steg och min puls i bakgrunden, men om jag till exempel sätter en timer så kan jag inte göra någonting annat samtidigt på klockan, inte dra igång ett träningspass, inte ens återgå till urtavlan.

När timern är klar vibrerar klockan, och det gör den även när jag får aviseringar från de appar som jag valt att de får skicka aviseringar till klockan. Den kan också spela ljud, men det är mer störande för både mig och omgivningen så det slår jag av. Jag vrider också upp vibrationsstyrkan för jag tycker den är väldigt svag, men även på max händer det att jag missar ett larm jag satt på för att jag är koncentrerad på annat när det vibrerar.

Annars tycker jag att klockan gör ett riktigt bra jobb med att märta både hälsoindikatorer och träning. Klockan har egen gps, dual band tillochmed för bättre noggrannhet. Det känns nästan som lite overkill, köper jag en klocka för 1300 kronor är det kanske inte superviktigt att GPS:en är så exakt som möjligt, men i mina tester får jag i alla fall en noggrann rutt plottad. Tilläggas kan att GPS:en behöver mer än en halv minut att få kontakt innan du kan starta ett träningspass.

Diktafon men inte betalningar

En del funktioner du ofta hittar i smartklockor saknas här. Du kan till exempel inte blippa betalningar, och du kan inte ladda upp musik till klockan för att lyssna utan att ha med dig mobilen på löprundan. Det finns ingen variant med esim och egen uppkoppling mot mobilnätet. Man kan inte få allt för 1300 kronor. Däremot kan du använda klockan som diktafon, om du kommer på något du inte vill glömma när du är på språng. I appen finns en funktion för att transkribera dina röstanteckningar till text, men den funktionen fungerar tyvärr bara på engelska.

Batteritiden uppges till 13 dagar vid typisk användning, men det är många funktioner som är av som standard för att hålla nere batteriåtgången. Jag slår till exempel på påminnelser om att röra på mig, automatisk detektering av promenader och automatisk ljusstyrka på skärmen (ett måste för att klockan ska gå att läsa utomhus). Jag får fortfarande en bra bit över en veckas batteritid, och till Nothings försvar anger man även 10 dagars batteritid vid tung användning, och 4,5 dagar med tung användning och always on-display. Att laddningen tar över 90 minuter gör inte så mycket när jag behöver göra det så sällan.

Du får som sagt aviseringar i klockan, och här visas även emojis och åäö korrekt. Har du en Androidmobil kan du också svara på meddelanden direkt från klockan genom att välja någon av de förinställda svarsfraserna. Dessa fraser är på engelska men i appen kan du såklart skriva in dina egna fraser på svenska istället för de engelska.

Som helhet gillar jag verkligen CMW Watch 3 Pro, dess styrkor överväger bristerna och även prislappen gör ju att man kan ha överseende med en och annan skavank. Att jag inte kan simma med klockan kan jag stå ut med så egentligen är det bara den svaga vibratorfeedbacken och att klockan inte fungerar så bra som timer jag stör mig på. Det mesta andra är imponerande bra i en klocka för 1300 kronor.