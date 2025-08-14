Krönika: När AI behöver en ständig övervakare

Svaret från Gemini kommer snabbt. “Det du ser är inte en diskbänk” och sedan spekulerar AI:n i vad det istället kan vara och vilket syfte den kan ha, den möbel som inte är en diskbänk. När jag skickar en bild på bänken till samma AI, Gemini, och frågar vad det är kommer svaret lika snabbt. Det är en diskbänk.

När jag ser eller hör något jag inte själv kan förklara händer det att jag frågar AI. På Arlanda nyligen frågade jag mig varför American Express har en gigantisk diskbänk i ingången till sin lounge där.

Ai levererar inte fakta utan information med olika grad av sannolikhet att vara korrekt, baserat på den information som den matats med. Jag undrar om AI någonsin kommer bli smart på riktigt. Inte mycket jag sett tyder på det.

De främsta misstagen jag tycker AI ofta gör är att gå bet på sammanhanget. Jag kan be den att göra enkla saker som att sortera kommuner i ordning efter invånarantal eller lista de största sjöarna, hitta information i en större mängd data, men när det kommer till att dra smarta slutsatser blir resultatet ständigt svajigt. AI behöver en övervakare för att inte dess fantasi och därmed faktamässiga träffsäkerhet ska segla all världens väg.

Ett tag senare sitter jag i en bar, bredvid ett par som pratar på ett främmande språk. Jag sätter på mig mina smarta glasögon och aktiverar diskret realtidsöversättningen så jag får en översatt version av deras konversation diskret direkt i öronen.

Ju mer jag hör översättningen desto mer skeptisk blir jag till dess kvalitet.

“Mitt äktenskap är fortfarande inte”

“Klockan 3 ger mig gränslös njutning”

“Hon ser ut som”

“Jag vet”

“Och jag i mitt rum har små paket på semester”

“Herre gud”

“Vi kan alltid erkänna”

Jag gjorde ett liknande prov strax efter Galaxy Unpacked 2024 när Galaxy AI lanserade. Jag intervjuade Samsungs AI-chef på deras forskningcenter i San José och lät Galaxy AI i S24 Ultra transkribera intervjun och översätta. Det blev helt oanvändbart.