Så kan du svara på meddelanden med din Garminklocka

Det är inte Garmins fel att du inte kan svara på meddelanden om klockan är ansluten till en Iphone, det är en behörighet som Apple ger till sina egna Apple Watch men inte till några andra tillverkares klockor.

Om du däremot har en Androidmobil och får en avisering kan du välja meddelandet och sedan välja svara för att skicka ett svar direkt utan att ta fram mobilen.

Beroende på vilken klocka du har finns det lite olika sätt att svara. Har du en klocka med inbyggd mikrofon, till exempel en klocka i Garmin Venu-serien eller Fenix 8, kan du diktera ett meddelande. På en del klockor med pekskärm, till exempel Vivoactive 6, kan du ta upp ett skärmtangentbord och plita in ett meddelande med ett skärmtangentbord av den typ som gamla knapptelefoner hade. Det vill säga en knapp för ABC, en för DEF och så vidare. Förmodligen är det då enklare att bara gräva fram mobilen och svara på den.

Men det absolut enklaste sättet att svara är att välja något av de förvalda meddelanden som finns på klockan. Du skrollar helt enkelt genom listan med meddelanden och väljer ett som passar. De förinställda meddelandena är på svenska och passar för många situationer, till exempel Ja, Nej och Kan inte prata nu. Men det spelar egentligen ingen roll för du kan skriva dina egna förvalda meddelanden i Garmin Connect-appen.

Tryck på klockan i övre vänstra hörnet i Garmin Connect-appen på din mobil, välj din klocka och välj Avvisningsmeddelanden. Den här inställningen finns alltså på ett helt annat ställe i appen än inställningen för att välja vilka appar som får skicka aviseringar till klockan till att börja med, vilket kan vara förvirrande.

Under Svara på Meddelanden hittar du här de förvalda textmeddelandena på klockan. Som du ser finns det betydligt fler färdigskrivna alternativ än de som redan ligger inlagda på klockan, och som du kan dra in för att visas på klockan. Men du kan också skriva egna meddelanden från grunden. Om det finns någon gräns för hur många färdiga meddelanden du kan ha på klockan har jag inte nått den, men rent praktiskt kanske du inte vill ha mer än något tiotal alternativ att bläddra igenom.

Under avvisningsmeddelanden hittar du för övrigt också färdiga meddelanden som du kan skicka som SMS från klockan om någon ringer och du inte kan svara.

Det här är ett utdrag ur en längre artikel med tips till Garminklockor och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se.


