Test: Honor 200 Smart – Billig telefon under 3000 kr

När vi nu under en längre tid testat Honor 200 Smart är det ett par egenskaper som formar vårt intryck. Stor skärm och ett tåligare skal, plast istället för glas, gör att telefonen tål mer och är relativt lätt i handen. Det här är ingen telefon du kan bada med, den klarar bara stänk, men plast gör så klart att baksidan inte riskerar att krossas vid en oavsiktlig markkontakt på samma sätt som en glasbaksida.

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 6/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 6/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 68% Tålig plastbaksida i påkostad design Kamerorna i de flesta situationer Bristande prestanda, långsam

I många fall är telefoner som den här ett sätt för tillverkare att låta egenskaper från dyrare telefoner i viss mån sippra ner även till den här prisklassen, men eftersom priset är 3000 kr i skrivande stund, ska vi givetvis inte ha för höga förväntningar på några underverk. Jag skulle säga att just telefonens yttre samt mjukvaran ger ett positivt intryck, medan kamerorna och den svaga prestandan är det som begränsar.

Skenet bedrar

Om vi börjar med kamerorna så ser kameraön på baksidan imponerande ut, fullt i klass med betydligt dyrare modeller, men i den döljer sig bara en kamera värd namnet och även den har tydliga brister. Upplösning må vara på respektingivande 50 megapixel, men bilder jag tar, såväl i fullt dagsljus som när det börjat mörkna, har en tendens att brista både i skärpa och färgåtergivning. Att den här billigare telefonen har problem med mörkerbilder är kanske ingen överraskning. En bild av gäster runt ett mysbelyst middagsbord blir en bild där personerna nätt och jämt går att urskilja. Än mer besviken blir jag över att fördröjning i kameraappen när jag trycker av gör att minsta rörelse i motivet, en gruppbild till exempel, obönhörligt resulterar i oskärpa. Det är problemet är som tydligast ju mindre ljus som finns tillgängligt, så i fullt dagsljus kan jag ta bilder av rörliga objekt utan problem, men så fort ljuset tryter tilltar oskärpan, bruset och samtidigt tvättas allt mer av färgerna bort och övergår i grått. Jag har även problem, på grund av fördröjningen, att hinna fånga flyktiga ögonblick. Den andra kameran i kamerasamlingen på baksidan är en djupsensor på 2 megapixel, tänkt att ge bättre porträttbilder, men den gör ingen märkbar nytta och jag får ingen tydlig bokeheffekt med oskärpa i bakgrund eller snygg skärpa på motivet.

Svag prestanda ger väntetid

En del av kamerans brister kan telefonens begränsade processorkraft ha skuld till. Idag är ju mobilernas bilder inte bara beroende av linser och sensorer utan i stor utsträckning även smart efterbearbetning. Att Honor 200 Smart har begränsad prestanda är lika tydligt som att det sparats in på kamerorna. Att läsa e-post, surfa och så vidare går relativt snabbt när du väl startat appen, men just att starta appar och växla mellan flera appar är förenat med tydlig väntetid.

Skärmen är stor, har snabb uppdateringstakt, men kan inte dra nytta av möjligheten att uppdatera skärmbilden 120 gånger per sekund eftersom denna LCD-skärm till skillnad från OLED-skärmar som finns i dyrare telefoner har en naturlig eftersläpning i kristallerna som ger oskärpa vid snabba rörelser. I telefonen hittar vi så klart Android och Honors eget gränssnitt Magic OS med tydliga arv från Huawei-tiden. Alla appar samlas direkt på startskärmarna, men du kan välja om du istället vill ha en separat applåda. I och med Honors Huawei-arv finns det gott om egna appar, som filhanterare, bildgalleri, egen e-postklient, anteckningsapp och till och med fm-radio. För att kunna lyssna på radio måste du ansluta ett 3,5-millimeters trådat headset som då fungerar som antenn. Då kan du alltså lyssna på radio utan att det förbrukar mobildata eller ens kräver mobiltäckning. Utöver de egna apparna Honor har ger telefonen så klart full tillgång till alla Googles appar och tjänster.

Google-appar, Android och Honors eget Magic OS

Just mjukvaran är det tydligaste arvet från Honors dyrare modeller, men givet begränsad prestanda så dras Honor 200 Smart med tydliga begränsningar. Telefonen är Honors billigaste på svenska marknaden, men släpptes globalt redan för ett år sedan, vilket gör att den har än svårare att konkurrera idag även i det här prissegmentet som är hårt konkurrensutsatt.

Frågor och svar

Hur många kameror?

Egentligen bara en värd namnet och inte ens den (på 50 megapixel) är särskilt bra. I övrigt på baksidan en djupsensor och så, så klart en selfiekamera på fem megapixel på framsidan.

Något Honor är generösa med?

Ja, lagringsutrymmet på 256 GB och batterikapaciteten behöver de i alla fall inte skämmas för.

Android fullt ut?

Ja, sedan Honor knoppades av från Huawei och fick egna ägare så har du här full tillgång till Android och Googles appbutik, appar och tjänster. Telefonen ska fp tre års systemuppdateringar av Android, men givet prestandan redan idag lär den inte bli snabbare med de uppdateringarna och nya systemen.

Ett alternativ

Främsta konkurrenten är den Nothing CMF Phone 2 Pro som vi nyligen hyllat och som ligger i samma prisklass.

Kameraexempel

Bilderna har ofta och tydliga brister i mörker, när motivet rör sig och allra värst så klart när det både rör sig och är lite mörkt. Inte heller i dagsljus presterar kameran bra, då blir lätt bilder överexponerade med bristande dynamik.