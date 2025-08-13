-
Steget efter
Test: Honor 200 Smart – Billig telefon under 3000 kr
När Honor nu gör comeback i Sverige så är toppmodellerna med verklig innovation de som tar mesta uppmärksamheten. En liten del av dess egenskaper får vi i budgetmodellen vi testar här, Honor 200 Smart.
När vi nu under en längre tid testat Honor 200 Smart är det ett par egenskaper som formar vårt intryck. Stor skärm och ett tåligare skal, plast istället för glas, gör att telefonen tål mer och är relativt lätt i handen. Det här är ingen telefon du kan bada med, den klarar bara stänk, men plast gör så klart att baksidan inte riskerar att krossas vid en oavsiktlig markkontakt på samma sätt som en glasbaksida.
Tålig plastbaksida i påkostad design
Kamerorna i de flesta situationer
Bristande prestanda, långsam
I många fall är telefoner som den här ett sätt för tillverkare att låta egenskaper från dyrare telefoner i viss mån sippra ner även till den här prisklassen, men eftersom priset är 3000 kr i skrivande stund, ska vi givetvis inte ha för höga förväntningar på några underverk. Jag skulle säga att just telefonens yttre samt mjukvaran ger ett positivt intryck, medan kamerorna och den svaga prestandan är det som begränsar.
Skenet bedrar
Om vi börjar med kamerorna så ser kameraön på baksidan imponerande ut, fullt i klass med betydligt dyrare modeller, men i den döljer sig bara en kamera värd namnet och även den har tydliga brister. Upplösning må vara på respektingivande 50 megapixel, men bilder jag tar, såväl i fullt dagsljus som när det börjat mörkna, har en tendens att brista både i skärpa och färgåtergivning. Att den här billigare telefonen har problem med mörkerbilder är kanske ingen överraskning. En bild av gäster runt ett mysbelyst middagsbord blir en bild där personerna nätt och jämt går att urskilja. Än mer besviken blir jag över att fördröjning i kameraappen när jag trycker av gör att minsta rörelse i motivet, en gruppbild till exempel, obönhörligt resulterar i oskärpa. Det är problemet är som tydligast ju mindre ljus som finns tillgängligt, så i fullt dagsljus kan jag ta bilder av rörliga objekt utan problem, men så fort ljuset tryter tilltar oskärpan, bruset och samtidigt tvättas allt mer av färgerna bort och övergår i grått. Jag har även problem, på grund av fördröjningen, att hinna fånga flyktiga ögonblick. Den andra kameran i kamerasamlingen på baksidan är en djupsensor på 2 megapixel, tänkt att ge bättre porträttbilder, men den gör ingen märkbar nytta och jag får ingen tydlig bokeheffekt med oskärpa i bakgrund eller snygg skärpa på motivet.
Svag prestanda ger väntetid
En del av kamerans brister kan telefonens begränsade processorkraft ha skuld till. Idag är ju mobilernas bilder inte bara beroende av linser och sensorer utan i stor utsträckning även smart efterbearbetning. Att Honor 200 Smart har begränsad prestanda är lika tydligt som att det sparats in på kamerorna. Att läsa e-post, surfa och så vidare går relativt snabbt när du väl startat appen, men just att starta appar och växla mellan flera appar är förenat med tydlig väntetid.
Skärmen är stor, har snabb uppdateringstakt, men kan inte dra nytta av möjligheten att uppdatera skärmbilden 120 gånger per sekund eftersom denna LCD-skärm till skillnad från OLED-skärmar som finns i dyrare telefoner har en naturlig eftersläpning i kristallerna som ger oskärpa vid snabba rörelser. I telefonen hittar vi så klart Android och Honors eget gränssnitt Magic OS med tydliga arv från Huawei-tiden. Alla appar samlas direkt på startskärmarna, men du kan välja om du istället vill ha en separat applåda. I och med Honors Huawei-arv finns det gott om egna appar, som filhanterare, bildgalleri, egen e-postklient, anteckningsapp och till och med fm-radio. För att kunna lyssna på radio måste du ansluta ett 3,5-millimeters trådat headset som då fungerar som antenn. Då kan du alltså lyssna på radio utan att det förbrukar mobildata eller ens kräver mobiltäckning. Utöver de egna apparna Honor har ger telefonen så klart full tillgång till alla Googles appar och tjänster.
Just mjukvaran är det tydligaste arvet från Honors dyrare modeller, men givet begränsad prestanda så dras Honor 200 Smart med tydliga begränsningar. Telefonen är Honors billigaste på svenska marknaden, men släpptes globalt redan för ett år sedan, vilket gör att den har än svårare att konkurrera idag även i det här prissegmentet som är hårt konkurrensutsatt.
Frågor och svar
Hur många kameror?
Egentligen bara en värd namnet och inte ens den (på 50 megapixel) är särskilt bra. I övrigt på baksidan en djupsensor och så, så klart en selfiekamera på fem megapixel på framsidan.
Något Honor är generösa med?
Ja, lagringsutrymmet på 256 GB och batterikapaciteten behöver de i alla fall inte skämmas för.
Android fullt ut?
Ja, sedan Honor knoppades av från Huawei och fick egna ägare så har du här full tillgång till Android och Googles appbutik, appar och tjänster. Telefonen ska fp tre års systemuppdateringar av Android, men givet prestandan redan idag lär den inte bli snabbare med de uppdateringarna och nya systemen.
Ett alternativ
Främsta konkurrenten är den Nothing CMF Phone 2 Pro som vi nyligen hyllat och som ligger i samma prisklass.
Kameraexempel
Bilderna har ofta och tydliga brister i mörker, när motivet rör sig och allra värst så klart när det både rör sig och är lite mörkt. Inte heller i dagsljus presterar kameran bra, då blir lätt bilder överexponerade med bristande dynamik.
Fakta
Allmänt
Modell 200 Smart
Tillverkare Honor
Lanseringsdatum 2025-06-01
Mått 166,9 x 76,8 x 8,09 mm
Vikt 191 g, 92 %
Pris 3000 kr
System Android
Systemversion 14
Chipset Snapdragon 4 Gen 2
Tillverkningprocess 4 nm, 85 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Nej
Stöd för Wifi-samtal Nej
Skärm
Mått 6,8 tum, 102 %
Upplösning 2412 x 1080 pixel
Typ LCD - TFT
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
RAM-minne 4 GB, 43 %
Lagringsminne 256 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 2 Megapixel
Vidvinkellins Nej
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Nej
Max upplösning, videoinspelning HD 1080p
Upplösning på frontkameran 5 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Ja
Bluetooth 5.0
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac
Batteri
Kapacitet 5200 mAh, 99 %
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 35 W, 70 %
Trådlös laddning Nej
Övrigt
FM-radio Ja
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I Av/på-knappen
Benchmark-tester
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 6 FPS, 10 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 24 FPS, 28 %
Google Octane 33224, 66 %
Jetstream 2 97,482, 64 %
Hållbarhet
IP-klass IP64
