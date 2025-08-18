Var kan man köpa Sony Xperia 1 VII?

Fråga: Jag har försökt att få reda på vart man kommer att kunna köpa nya Xperian. Det verkar som det bara finns Sonys hemsida att välja på. Är det så att Sony valt att inte sälja hos någon annan än sig själva? Vet vi något mer? Har inte lyckats få några bra svar online.

Elias Nordling svarar: Enligt Sony kommer telefonen utöver på deras egen hemsida även att säljas via Amazon. Jag vet inte varför den inte säljs via fler kanaler, men två möjliga förklaringar är antingen att intresset från återförsäljarna har varit svalt, eller att man inte har tyckt att det varit värt pengarna att marknadsföra telefonen hos återförsäljarna. Man kan undra varför de över huvud taget väljer att göra telefonen då, men de kanske lägger mer krut på andra länders marknader.



