Sony presenterar kamerasensor på 200 MP

Sony har presenterat en ny bildsensor för mobilkameror som lovar att förändra hur vi tar bilder med telefoner. Sensorn heter LYTIA 901 och har cirka 200 effektiva megapixlar, vilket betyder att den kan fånga extremt mycket detalj i en bild jämfört med vanliga mobilkameror. För att få plats med så många pixlar har Sony använt en mycket liten pixelstorlek på 0,7 mikrometer, samtidigt som de byggt sensorn i ett större 1/1.12‑format för att få in mer ljus och bättre bildkvalitet.

Tekniken bakom sensorn kan verka komplicerad, men tänk på den som en smart mosaik. Istället för att varje pixel jobbar helt själv, grupperar sensorn 16 intilliggande pixlar i en fyrkant med samma färg — det kallas Quad‑Quad Bayer Coding (QQBC). När du tar vanliga bilder slås signalerna från de 16 pixlarna ihop så att kameran blir känsligare i mörka miljöer. När du zoomar in gör sensorn något som kallas remosaicing, där den återställer de individuella pixlarna för att få tillbaka hög upplösning och detaljer.

Det som gör LYTIA 901 särskilt intressant är att remosaicingen drivs av AI som sitter inne i själva sensorn. Det betyder att sensorn kan göra avancerade beräkningar snabbt och direkt, utan att behöva skicka allt till telefonens huvudprocessor. Resultatet är att du kan filma i 4K med upp till 30 bilder per sekund även när du zoomar 4×, och detaljer som små bokstäver eller mönster återges bättre än tidigare.

Sony har också förbättrat hur sensorn hanterar ljus och kontrast. Genom att använda tekniker som DCG‑HDR, en 12‑bitars ADC och en hybrid‑HDR‑metod kan sensorn få ett mycket större dynamiskt omfång vilket hjälper till att undvika utfrätta högdagrar och svarta skuggor samtidigt. Det betyder att bilder ser mer ut som vad ögat faktiskt ser, med fler nyanser i både ljusa och mörka partier.

Sony säger att sensorn börjar massproduceras i november 2025, och den kan bli en viktig komponent i nästa generations telefonkameror som vill erbjuda både hög upplösning och smart AI‑bearbetning direkt i sensorn.