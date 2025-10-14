-
Liten och billigare
Test: Sony Xperia 10 VII – Kompakt mellanprismobil
Sony Xperia 10 VII har ett trevligt format som är ovanligt för prislappen, och inte är den dålig heller.
Betyg
- Telefoni & Data
- 8/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 8/10
- Material & kvalitet
- 7/10
- Totalbetyg
- 74%
Smidigt format
Vattentät
Kameraknapp
Ingen Always on-display
Just när vi trodde att Sony var på väg att lämna mobilmarknaden för gott släpper de sin sjunde mobil i Xperia 10-serien. Xperia 10 är Sonys serie för mellanklassmobiler och även Xperia 10 VII har en prislapp på 5000 kronor. Däremot har man nu för gott övergett sitt signum med en mer långsmal skärm i 21:9-format. Istället är skärmen i 19,5:9-format, samma som Iphone 17 och Samsung Galaxy S25.
I gengäld har man lagt till en särskild kamera-avtryckare, en annan av Sonys specialiteter. Andra Sony-specialare är att man hellre har lite ramar i över- och underkant av skärmen och får plats med selfiekameran utanför skärmen samt symmetriska stereohögtalare med bra ljud, och att luckan till sim-korthållaren kan öppnas utan metallpinne. Ram och baksida är i plast, och formgivningen känns enkel utan att riktigt bli tråkig.
I prisklassen hittar vi till exempel Samsung Galaxy A36 och A56 och Oneplus Nord 5. Sony Xperia 10 VII drivs av samma processorpaket som Galaxy A36, Snapdragon 6 gen 3. Det ger en helt okej mellanklassprestanda där telefonen inte känns blixtsnabb men inte heller jobbigt långsam. Trycker jag till exempel igång kameran med kameraknappen för att ta en bild är den redo på kanske 2,5 sekunder, och när jag drar igång en app tar det en halv sekund för den att starta. Gränssnittet flyter på bra och inga appar hackar när jag provar dem.
Formatet är som sagt trevligt och dessutom ovanligt för prisklassen. Galaxy A36 och A56 är betydligt större telefoner. Xperia 10 är i liknande format som Galaxy S25 och Iphone 17, men lite större på framför allt höjden än dessa. På grund av tjockare ramar har man också en lite mindre skärm.
Oled-skärm
Skärmen är av oled-typ med klara färger och ordentlig svärta. Den har en maximal uppdateringshastighet på 120 Hz vilket gör den snabb och följsam vid svep, men den kan inte justeras dynamiskt. Du väljer helt enkelt i inställningarna om du vill köra 120 Hz eller stänga av det för att spara lite batteritid och därmed gå över till normala 60 hertz. Telefonen saknar också så kallad always on-display, det vill säga att klockan kan visas på i övrigt släckt skärm.
Sony anger ingen maximal ljusstyrka på skärmen. När jag tar ut den i solljus kan jag konstatera att ljusstyrkan inte når upp till den på Iphone 17 eller Galaxy S25, men den klarar sig ändå hyggligt i solljus.
Sony Xperia 10 VII har två kameror på baksidan. En huvudkamera på 50 megapixel med en sensorstorlek på 1/1,56 tum och en vidvinkelkamera på 13 megapixel med 1/3,0 tum stor sensor som saknar autofokus. Sensorstorleken på huvudkameran är densamma som på Galaxy S25 och Iphone 17, men här märker man skillnad på telefonens svagare processorer som gör att den inte kan kombinera många exponeringar till en bild på samma sätt.
Ser man till bildresultatet från kamerorna tar de bilder med fina färger och bra skärpa, men med en tendens till under- eller överexponering. Bilderna blir alltså inte lika dynamiska som de från Iphone 17 eller Galaxy S25. Kameran klarar sig helt okej i sämre ljusförhållanden. Telekamera saknas, och du får inte heller ut särskilt mycket av de extra pixlarna, möjligen är bilden något skarpare vid två gångers zoom än om du förstorade upp digitalt. Ingen kamera för att fota inzoomat alltså. Vidvinkelkameran är också rätt begränsad, med sämre skärpa och ljusstyrka, och dessutom bara 40 procent större bildutsnitt.
Kameraknapp
Kameran kan som sagt väckas och bilder tas med den särskilda kameraknappen. Du kan också använda den till att ta skärmdumpar, men du kan inte programmera knappen själv. Kameraknappen är lite enklare än den i Sonys tre gånger så dyra toppmodell Xperia 1 VII, så du kan inte trycka in knappen till hälften och få fokuslåsning. Det gäller för övrigt också fokus som helhet, Sony Xperia 10 VII saknar motivigenkänningen från Sonys dyrare modell där du kan fokusera på en person eller ett djur, och kameran håller fokus trots att motivet rör sig.
Xperia 10 VII har Android 15 förinstallerat, och är utlovad fyra större systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar. Sony tillför inte särskilt mycket till Googles användargränssnitt, men det finns en sidomeny som kan fungera som alternativt sätt att ta fram snabbgenvägarna. När det kommer till förinstallerade appar är Sony föredömliga såtillvida att de listar alla appar som inte är obligatoriska i Android enligt Google, och låter dig kryssa i eller ur vilka du vill ha på din mobil. Du kan alltså strunta i Sonys egna appar om de inte intresserar dig.
Xperia 10-serien har tidigare utmärkt sig för sin fenomenala batteritid. Riktigt så bra batteritid får vi inte den här gången i vårt batteritest med videouppspelning på maximal ljusstyrka, vilket kan bero på att skärmen helt enkelt har fått högre ljusstyrka än tidigare modeller. Ser vi på EU:s batteritest som bygger på en sekvens av videouppspelning, appkörning och vila som upprepas, har Xperia 10 VII en batteritid över snittet.
Allt sammantaget kan man säga att jämfört med andra mobiler i samma prisklass står sig Sony Xperia 10 VII väl, med liknande prestanda och kameror. Det smidiga formatet hittar man däremot främst i dyrare mobiler, och det ger Xperia 10 VII en egen nisch.
Frågor och svar
Var säljs Sony Xperia 10 VII? Den säljs i dagsläget endast i Sonys egen webbshop.
Hur är fingeravtrycksläsaren? Den sitter på telefonens sida och har i mitt tycke bra respons.
Finns det uttag för headset? Ja, Sony håller fortfarande fast vid 3,5 mm-uttaget när de flesta andra har tagit bort det.
Ett alternativ
Samsung Galaxy A56 har större och lite bättre skärm, är snabbare, har jämförbara kameror men har ett klumpigare format.
Kameraexempel
Färgåtergivning och detaljer är fina, men vissa delar av bilden blir ibland över- eller underexponerade.
Fakta
Allmänt
Modell Xperia 10 VII
Tillverkare Sony
Lanseringsdatum 2025-09-12
Mått 153 x 72 x 8,3 mm
Vikt 168 g, 80 %
Material baksida Plast
Pris 4999 kr
System Android
Systemversion 15
Utlovade systemuppdateringar 4 systemuppdateringar, 6 års säkerhetsuppdateringar
Chipset Snapdragon 6 Gen 3
Tillverkningprocess 4 nm, 87 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,1 tum, 92 %
Upplösning 2340 x 1080 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 422 ppi, 98 %
Typ Super AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 103 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 81 %
Lagringsminne 128 GB
Minneskortplats Ja
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 13 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 8 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Ja
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6E
Batteri
Kapacitet 5000 mAh, 94 %
Uppmätt videotid 11 tim, 50 min
EU Energiklass B
Batteritid: EU-mätning 48 tim, 10 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Nej
Batteriets livslängd, laddcykler 1400, 118 %
Hållbarhet
IP-klass IP65/IP68
Tålighet EU-klassning C
Reparerbarhet EU-klassning D
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I Av/på-knappen
Benchmark-tester
Antutu 11 810145, 42 %
Geekbench 6: Single-core 1027, 56 %
Geekbench 6: Multi-core 2953, 54 %
Geekbench 6: GPU 2088, 19 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 21 FPS, 37 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 57 FPS, 68 %
3DMark Wild Life Stress Best 3307, 31 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 2754, 41 %
Google Octane 40676, 74 %
Jetstream 2 134,199, 82 %