Test: Sony Xperia 10 VII – Kompakt mellanprismobil

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Smidigt format Vattentät Kameraknapp Ingen Always on-display

Just när vi trodde att Sony var på väg att lämna mobilmarknaden för gott släpper de sin sjunde mobil i Xperia 10-serien. Xperia 10 är Sonys serie för mellanklassmobiler och även Xperia 10 VII har en prislapp på 5000 kronor. Däremot har man nu för gott övergett sitt signum med en mer långsmal skärm i 21:9-format. Istället är skärmen i 19,5:9-format, samma som Iphone 17 och Samsung Galaxy S25.

I gengäld har man lagt till en särskild kamera-avtryckare, en annan av Sonys specialiteter. Andra Sony-specialare är att man hellre har lite ramar i över- och underkant av skärmen och får plats med selfiekameran utanför skärmen samt symmetriska stereohögtalare med bra ljud, och att luckan till sim-korthållaren kan öppnas utan metallpinne. Ram och baksida är i plast, och formgivningen känns enkel utan att riktigt bli tråkig.

I prisklassen hittar vi till exempel Samsung Galaxy A36 och A56 och Oneplus Nord 5. Sony Xperia 10 VII drivs av samma processorpaket som Galaxy A36, Snapdragon 6 gen 3. Det ger en helt okej mellanklassprestanda där telefonen inte känns blixtsnabb men inte heller jobbigt långsam. Trycker jag till exempel igång kameran med kameraknappen för att ta en bild är den redo på kanske 2,5 sekunder, och när jag drar igång en app tar det en halv sekund för den att starta. Gränssnittet flyter på bra och inga appar hackar när jag provar dem.

Annons

Formatet är som sagt trevligt och dessutom ovanligt för prisklassen. Galaxy A36 och A56 är betydligt större telefoner. Xperia 10 är i liknande format som Galaxy S25 och Iphone 17, men lite större på framför allt höjden än dessa. På grund av tjockare ramar har man också en lite mindre skärm.

Oled-skärm

Annons

Skärmen är av oled-typ med klara färger och ordentlig svärta. Den har en maximal uppdateringshastighet på 120 Hz vilket gör den snabb och följsam vid svep, men den kan inte justeras dynamiskt. Du väljer helt enkelt i inställningarna om du vill köra 120 Hz eller stänga av det för att spara lite batteritid och därmed gå över till normala 60 hertz. Telefonen saknar också så kallad always on-display, det vill säga att klockan kan visas på i övrigt släckt skärm.

Sony anger ingen maximal ljusstyrka på skärmen. När jag tar ut den i solljus kan jag konstatera att ljusstyrkan inte når upp till den på Iphone 17 eller Galaxy S25, men den klarar sig ändå hyggligt i solljus.

Annons

Sony Xperia 10 VII har två kameror på baksidan. En huvudkamera på 50 megapixel med en sensorstorlek på 1/1,56 tum och en vidvinkelkamera på 13 megapixel med 1/3,0 tum stor sensor som saknar autofokus. Sensorstorleken på huvudkameran är densamma som på Galaxy S25 och Iphone 17, men här märker man skillnad på telefonens svagare processorer som gör att den inte kan kombinera många exponeringar till en bild på samma sätt.

Ser man till bildresultatet från kamerorna tar de bilder med fina färger och bra skärpa, men med en tendens till under- eller överexponering. Bilderna blir alltså inte lika dynamiska som de från Iphone 17 eller Galaxy S25. Kameran klarar sig helt okej i sämre ljusförhållanden. Telekamera saknas, och du får inte heller ut särskilt mycket av de extra pixlarna, möjligen är bilden något skarpare vid två gångers zoom än om du förstorade upp digitalt. Ingen kamera för att fota inzoomat alltså. Vidvinkelkameran är också rätt begränsad, med sämre skärpa och ljusstyrka, och dessutom bara 40 procent större bildutsnitt.

Annons

Kameraknapp

Kameran kan som sagt väckas och bilder tas med den särskilda kameraknappen. Du kan också använda den till att ta skärmdumpar, men du kan inte programmera knappen själv. Kameraknappen är lite enklare än den i Sonys tre gånger så dyra toppmodell Xperia 1 VII, så du kan inte trycka in knappen till hälften och få fokuslåsning. Det gäller för övrigt också fokus som helhet, Sony Xperia 10 VII saknar motivigenkänningen från Sonys dyrare modell där du kan fokusera på en person eller ett djur, och kameran håller fokus trots att motivet rör sig.

Annons

Xperia 10 VII har Android 15 förinstallerat, och är utlovad fyra större systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar. Sony tillför inte särskilt mycket till Googles användargränssnitt, men det finns en sidomeny som kan fungera som alternativt sätt att ta fram snabbgenvägarna. När det kommer till förinstallerade appar är Sony föredömliga såtillvida att de listar alla appar som inte är obligatoriska i Android enligt Google, och låter dig kryssa i eller ur vilka du vill ha på din mobil. Du kan alltså strunta i Sonys egna appar om de inte intresserar dig.

Xperia 10-serien har tidigare utmärkt sig för sin fenomenala batteritid. Riktigt så bra batteritid får vi inte den här gången i vårt batteritest med videouppspelning på maximal ljusstyrka, vilket kan bero på att skärmen helt enkelt har fått högre ljusstyrka än tidigare modeller. Ser vi på EU:s batteritest som bygger på en sekvens av videouppspelning, appkörning och vila som upprepas, har Xperia 10 VII en batteritid över snittet.

Annons

Allt sammantaget kan man säga att jämfört med andra mobiler i samma prisklass står sig Sony Xperia 10 VII väl, med liknande prestanda och kameror. Det smidiga formatet hittar man däremot främst i dyrare mobiler, och det ger Xperia 10 VII en egen nisch.

Frågor och svar

Annons

Var säljs Sony Xperia 10 VII? Den säljs i dagsläget endast i Sonys egen webbshop.

Hur är fingeravtrycksläsaren? Den sitter på telefonens sida och har i mitt tycke bra respons.

Annons

Finns det uttag för headset? Ja, Sony håller fortfarande fast vid 3,5 mm-uttaget när de flesta andra har tagit bort det.

Ett alternativ

Annons

Samsung Galaxy A56 har större och lite bättre skärm, är snabbare, har jämförbara kameror men har ett klumpigare format.

Kameraexempel

Färgåtergivning och detaljer är fina, men vissa delar av bilden blir ibland över- eller underexponerade.