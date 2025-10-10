Test: Lenovo Idea Tab – Prisvärd platta med många tillbehör

När du ska köpa en surfplatta finns det egentligen två huvudsakliga spår du kan välja. Antingen väljer du en dyr platta för att få bästa möjliga bärbara skärm, eller så försöker du hitta en som är billig utan att vara alltför begränsad.

Lenovo Idea Tab är ett bra val för den som är ute efter det senare. Det finns andra produkter från Lenovo med diverse tillägg till namnet, men denna heter alltså bara Idea Tab. Den säljs i en rad utföranden, där den billigaste kostar 2700 kronor. Då har den Wifi-anslutning, 128 GB lagring med plats för minneskort och medföljande pekpenna. Sedan kan du även få 256 GB lagring, inbyggd sim-kortplats med 5g och medföljande tangentbord med svenska tecken, och väljer du allt ovan kostar den 4500 kronor, vilket fortfarande är mindre än hälften av vad en motsvarande utrustad Ipad kostar. Plattan finns även i en variant med matt skärm, men vårt exemplar har blank skärm.

Den som provat en billig Androidplatta tidigare vet att de ofta kommer med begränsningar i form av framför allt klen prestanda, men kanske också lågupplöst skärm. Lenovo Idea Pad är väl inte heller raketsnabb men även budgetplattorna har fått ta del av de prestandaförbättringar som skett över åren, och för det mesta tycker jag att Lenovo Idea Pad flyter på bra utan att jag stör mig på fördröjningar. Det gäller även när jag spelar spel på plattan, åtminstone om det inte är grafiktunga actionspel. Det här är inte unikt för Idea Pad, de senaste månaderna har jag testat bland andra Oneplus Pad Lite och Xiaomi Redmi Pad 2 med liknande pris och egenskaper. Jämfört med dessa är chipsetet Mediatek Dimensity 6300 som sitter i denna platta lite snabbare. Lenovo Idea Tab har också lite lyxigare materialval och fler tillbehör och alternativa konfigurationer.

Annons

Enklare skärm

Till det här priset får du ingen platta med Oled-skärm utan får nöja dig med LCD. Ljusstyrka och färger är inte på nivå med dyrare plattor men ändå inget att klaga på. Skärmen känns skarp, och har 90 Hz uppdateringsfrekvens vilket gör att bilden inte blir lika suddig när du sveper över skärmen.

Annons

Runt skärmen sitter fyra högtalare som ger ett omslutande ljud. Lenovo är generellt bra på högtalare till surfplattor, och även om det här inte är deras bästa så låter de bra för prislappen.

Oavsett vilken variant du väljer följer det med en pekpenna. Den är visserligen av det enklare slaget, med utbytbart AAAA-batteri och utan magnetfäste mot plattan, men skrivkänslan och plattans respons är bra.

Annons

Lenovo Idea Tab känns robust med sitt aluminiumskal utan att bli tung för sin storlek. Den har en ensam enklare kamera på baksidan men saknar fingeravtrycksläsare så det är pinkod eller mönster som gäller för upplåsning.

Lenovos system är klassisk Android med en del egna funktioner och en dos förinstallerade appar. De som används till pekpennan är uppskattade, spelen mindre uppskattade. Plattan har Android 15 och är utlovad två större systemuppdateringar och fyra år av säkerhetsuppdateringar.

Annons

Lenovo Idea Tab är alltså ett bra exempel på en platta för under 3000 kronor som ger bra värde för pengarna. Det är de inte unika med, men uppsättningen av tillbehör gör ändå att plattan sticker ut. Vill du ha en surfplatta med tangentbord som billigt alternativ till dator är Lenovo Idea Tab ett riktigt bra alternativ.

Frågor & Svar

Annons

Hur är tangentbordet? Jag har inte haft tillfälle att testa det, men Lenovo brukar göra bra tangentbord, och de har svenska tecken.

Kan man ansluta headset till plattan? Ja, den har vanligt headset-uttag.

Annons

Har plattan många skräpappar? Jag får avmarkera mer än ett dussin spel under installationen, en del mer än en gång, och ändå slinker ett par spel igenom.

Ett alternativ

Annons

Oneplus Pad Lite är utlovad fyra år av systemuppdateringar mot två för Lenovo Idea tab, men saknar tangentbordstillbehör och finns inte med sim-kortsplats för egen mobiluppkoppling.