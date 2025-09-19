Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga

Naturligtvis var Xperia X8 sämre på det mesta än Iphone 4, men ville du ha funktionaliteten av en smartphone utan att det kostade skjortan var budgetmobilen ett intressant alternativ.

Samma år som Iphone 4 lanserades också Sony Ericsson Xperia X8, en Androidmobil för 2000 kronor. Att du kunde få funktionerna av en Iphone för en tredjedel av priset var något av en uppenbarelse vid tiden.

Det kan vara intressant att se vilken resa mobilpriserna har gjort. 2010 lanserades Iphone 4 till ett pris från 6000 kronor om du köpte den utan abonnemang. En ny Iphone 17 kostar från 11 000, nästan en fördubbling alltså, även om priserna har legat mer stilla de senaste åren.

Till skillnad från toppmodellerna kan du fortfarande få en lågprismobil för 2000 kronor, om vi utsträcker prisspannet till 3000 kronor har du ett riktigt utbud att välja mellan. Prisgapet mellan toppmodellerna och budgetmobilerna har alltså vuxit. Ser vi till funktionerna har avståndet snarare krympt.

Om vi delar upp mobilens viktiga egenskaper i skärm, prestanda, batteritid och kameror så är de billiga mobilerna ofta till och med bättre än toppmodellerna när det kommer till batteritiden. När det gäller prestandan är skillnaden fortfarande stor, åtminstone i våra prestandatester. Men det är i relativa termer. Vår uppfattning av vad som är långsamt har nog också ändrats med tiden, men inte lika mycket som prestandan. Om vi till exempel tar Moto G56, en telefon för cirka 3000 kronor, så har den i jämförbara prestandatester samma prestanda som Iphone X, en telefon som vi uppfattade som blixtsnabb när den var ny. Jag tror inte vi skulle tycka att den var olidligt seg idag, och den som köper en Moto G56 idag reagerar nog mindre på att den känns långsam än den som köpte en Xperia X8 för femton år sedan.

När det gäller skärmar och kameror skulle jag säga att gapet till toppmodellerna har krympt märkbart både i relativa termer, hur mycket bättre vi tycker att bilderna från toppmodellerna blir, och i absoluta termer, det vill säga vad vi uppfattar som hygglig kvalitet. Bättre LCD-skärmar med full HD-upplösning är normalt i prisklassen och oledskärmar börjar bli vanligare. Kamerorna tar ofta bilder med fin skärpa och färgåtergivning i bra ljus medan de är lite sämre i mörker och på zoom.

Nackdelen med att köpa en billigare mobil ligger främst i livslängden. Du får oftast sämre skydd mot väta och telefonen är gjord i billigare material, så risken att den går sönder är större. Den får inte heller programvaruuppdateringar under lika lång tid. En del av vinsten med att ha en billig mobil förtas alltså av att du måste köpa mobil oftare.

Men hur mycket oftare? Förmodligen inte tre gånger så ofta, så fortfarande är det en ekonomisk vinst. Och det är inte heller säkert att en billig telefon får ett kort liv, Min mammas 2000-kronorsmobil tuffar på bra fem år efter att den köptes.