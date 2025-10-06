Vad är skillnaden mellan Samsung Galaxy Watch 8 och Watch 7?

Den tydligaste skillnaden är formgivningen, där Galaxy Watch 8 har fått en något mer fyrkantig platta bakom den runda urtavlan. Det är knappast en förbättring rent estetiskt, en fördel med de tidigare klockorna var ju att de såg ut som en vanlig klocka till skillnad från den fyrkantiga Apple Watch, det tappar man lite av nu. Å andra sidan säger Samsung att formatet förbättrar sensoravläsningen, och det är ju något som Samsung har haft problem med så om man fått bukt med det är det förstås en förbättring att man får mer tillförlitliga mätvärden från klockan. Armbandsinfästningen i den nya formen gör att klockan sitter bättre på handleden och den har dessutom blivit 11 procent tunnare.

Klockan har samma chipset som föregångaren, som i och för sig fortfarande hör till de snabbare smartklockorna. Skärmen är 50 procent ljusstarkare med en maximal ljusstyrka på 3000 nits, och GPS-mottagaren är nu dual band för bättre precision. Batteritiden ska dessutom ha förbättrats något, men fortfarande kan du inte räkna med att den klarar två dygn.

En ny funktion är att klockan mäter hur mycket antioxidanter du har i dig. Rent praktiskt mäts mängden harotenoider i huden, vilket är en indikation på att du får i dig tillräckligt mycket frukt och grönt för att må bra. Klockan har också fått förfinad sömnmätning, bland annat genom att mäta blodkärlens belastning under sömnen och varning vid tecken på sömnapné. Även tupplurar registreras och tas med.

Samsung Health-appen har fått nya funktioner som ger dig bättre återkoppling, där den tydligaste är ett nytt Energy Score, som bygger på fysisk ansträngning och återhämtning vid vila och sömn. Dessutom har klockan fått stöd för Gemini så att du kan röststyra appar i mobilen utan att ta fram den. Men programvarufunktionerna är knappast specifika för just Watch 8 utan lär komma även till äldre klockor via en systemuppdatering.

