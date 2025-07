Test: Samsung Galaxy Watch 8

Betyg Fakta Samsung Galaxy Watch 8: 7/10 Appar och översiktligt gränssnitt

Funktionsrik Långsam laddning

Vissa brister i gps-positionering

Jag märker att designen av Galaxy Watch 8 är något av en vattendelare. Den nya klockan har antagit ett nytt designspråk, till viss del ärvt från Galaxy Ultra, med en rund urtavla ovanpå en mer fyrkantig kropp med rundade kanter. Några som får syn på den på min arm ogillar designen, andra tycker att den är uppfriskande nyskapande. Jag kan konstatera att designen är just unik och inte liknar många andra klockor. Jag tror som med många nyheter att vi snart vänjer oss och personligen tycker jag det är positivt att alla klockor inte ser likadana ut.

I själva klockans skärm kan jag sedan anpassa utseende och stil samt vilken information som ska visas direkt i urtavlan. Det finns ganska många olika urtavlor att välja bland, sådana där jag själv kan välja en bild eller de som är mer fyllda med information om väder, tärning och min hälsa. Utöver saker som genvägar till e-post, kamerakontroll, hälso- och träningsfunktioner finns ett fåtal genvägar till tredjepartsfunktioner som Spotify jag kan välja att ha direkt i startskärmen.

Modernt och lättöverskådligt

Annons

Watch 8 är först ut med nya Wear OS 6 och det känns som ett modernt och kraftfullt system som klarar flera saker samtidigt, det märker jag så fort jag sveper mig förbi startskärmen. Genom att svepa i sidled från urtavlan hamnar jag på olika kort som kan ge snabb och överskådlig information. Det kan vara enskilda appar, som Google Maps eller Spotify, men det är även kort för hälsa, kondition, Gemini eller Outlook. I flera av dessa kort kan jag bläddra ner för att få kortfattad utökad information, så under kortet Enkel hittar jag väder, kalenderposter, batterinivå, musikuppspelning och mer. Helt enkelt allt jag behöver och vyn går lätt att anpassa.

Från urtavlan, eller från någon app kan jag även svepa uppifrån för att få fram inställningsfältet med snabbgenvägar och från urtavlan sveper jag åt höger för att se aviseringar och uppåt för att få fram listan med alla tillgängliga appar. När jag sedan startat en träning till exempel, kört igång Spotify och vill kolla ett sms eller fråga Gemini något går det lätt att växla mellan funktioner som alla är aktiva samtidigt. Riktig multitasking alltså.

Annons

Knappt två dygn per laddning

Givet de många möjligheterna i den här klockan så är batteritiden ungefär som jag förväntar mig. Jag har använt klockan nu i två veckor, både för att löpande använda under dagen, som sömnmätare på natten och för att mer specifikt mäta och analysera mina träningspass. Det har blivit en lång rad promenader, en del löpträningar och enstaka, kortare simturer för att svalka mig i den svenska sommarhettan. Mitt testexemplar har inte esim, men det ska jag se till att få testa framöver, ett exemplar som har även det. Under testet, av min Watch 8 som alltså inte har esim, har jag fått ut ungefär ett och ett halvt dygns användning innan klockan måste laddas, ibland lite mer. Det här beror så klart på hur aktivt jag använder klockan och hur mycket till exempel gpsen är igång. Ett dygns användning kan ta ungefär halva batteriet och en natts sömnmätning tar generellt 30 procent, så klarar jag två dygn utan att ladda, vilket har hänt, så är det med någon eller några ynka procent kvar på batteriet, vilket gör att jag hellre laddar i tid för att vara säker på att det inte tar slut under natten och sömnregistreringen blir ofullständig.

Annons

Klockan och dess medföljande armband är bekvämt och sluter tätt runt armen, men när jag laddar klockan på Samsungs Duo-laddare kräver det att jag tar bort armbandet för att den ska få kontakt.

Jag inledde testandet av klockan redan direkt efter lanseringen i New York och har alltså fortsatt testandet hemma i Sverige. Galaxy Watch 8 har på pappret allt jag behöver i en smartklocka. Den finns i version med e-sim så att jag kan träna och strömma Spotify samtidigt direkt till ett par hörlurar utan att behöva ha med telefonen. Samsung Galaxy Watch 8 fungerar med även andra Androider än Samsungs, men den fungerar bäst med Samsung Galaxy-mobiler eftersom det endast är då du får full tillgång till alla funktioner. EKG-mätning till exempel är bara tillgänglig via appen Samsung Health Monitor som bara finns i Galaxy Store och därmed inte går att ladda ner till andra Android-mobiler.

GPS:en under luppen

Annons

Särskilt intresserad är jag av hur bra gpsen är i klockan. Generellt brukar jag lägga märke till små variationer i hur olika klockar ritar ut mina träningsrundor. Ofta skiljer det bara några meter när jag jämför, men allra svårast har gps när det finns många skyskrapor som kan vara i vägen mellan klocka och satelliter. När jag tidigare var i Hong Kong med alla dess skyskrapor hade Samsung Galaxy Watch Ultra stora problem att visa rätt, så därför vill jag utmana Galaxy Watch 8 nu. I Stockholm testar jag att gå fyra varv runt skyskraporna vid Sergels Torg i Stockholm. När jag sedan granskar rundan på kartan syns tydliga felvisningar, men inte så stora att de skiljer klockan från andra klockor eller innebär några stora problem. Under tiden i New York då jag började testa klockan direkt efter lanseringen på UNpacked körde jag flera träningspass bland skyskraporna och hade allvarligare avvikelser då klockans rutt visade besynnerliga felpositioneringar, men det är alltså inget jag upplevt lika tydligt här i Sverige med färre skyskrapor.

Runt Sergelskraporna

Bra rapporter, svagt träningstest

Annons

Jag är nöjd med rapporterna jag får efter såväl sömn som träning i Galaxy Health-appen. Klockan ser ut att ge korrekt data även om det såklart är svårt att under sömn veta exakt hur korrekt klockan är i sin analys. Den är i alla fall bekväm att ha på sig såväl under träning som när jag sover. För att ta ytterligare ett steg i min träning testar jag klockans nya löptränare. Det innebär att jag först gör ett konditionstest enligt klockans anvisningar och sedan ska få ett träningsprogram.

Första gången jag provar det här och står redo att springa får jag information i klockan att telefonen måste vara med. Jag får avbryta alltså. Nästa försök sätter jag igång med telefonen nära till hands. Det är omfattande instruktioner om hur jag ska förbereda mig, äta och vila inför testet och genomföra det på en plan bana utan hinder. Testet går ut på att jag först ska ange i telefonen min bästa tid på den längsta distans jag sprungit. Jag fyller i min tid på dryga två timmar för halvmara och sedan ska jag springa mitt snabbaste, så långt som möjligt, under 12 minuter. Förutsättningarna är inte de bästa. Jag genomför testet på gatan utanför där jag bor en av sommarens varmaste dagar, med strax över 30 grader på termometern. Att springa i maxfart under 12 minuter är också långt ifrån mitt vanliga tempo, så jag har svårt att lägga upp loppet för att veta mina gränser. Under passet tappar klockan dessutom kontakten med mina Galaxy Buds 3 Pro, så de svårtydda röstinstruktionerna på någon slags svenska med kraftig engelsk brytning kommer i klockans högtalare istället för i lurarna vilket gör det svårt att uppfatta. Jag hör i alla fall något om att “öka tempot om du kan” och gör mitt bästa. Genomsvettig efter testet är jag så våt om fingrarna att klockans pekskärm har stora problem att uppfatta mina tryck på den. Efter testet får jag poängen 7 av 10 och ett träningsprogram. Det ska dock vägleda mig till att springa halvmaran på samma tid som jag uppgav att jag redan sprungit den på utan något särskilt träningsprogram. Så nyttan här ser jag inte alls. Dessutom har ju Samsung Health flera års träningshistorik från mig, så jag tycker att den data som samlats in då borde vara en bättre grund för ett träningsprogram än det träningstest som nu introducerats i Watch 8.