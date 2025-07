Test: Nothing Phone 3 – Charmig och prisvärd toppmodell

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Kamerorna Snabb Lätt att trycka fel på Essential-knappen Stor och tung

Brittiska Nothing är grundat av Carl Pei som innan dess var med och startade varumärket Oneplus. Man känner igen den kaxiga underdog-attityden i marknadsföringen men till skillnad från Oneplus som egentligen var en del av jätten Oppo så är Nothing verkligen en uppstickare. På Nothing Phone 3 märks trots det att den är gjord av folk med branscherfarenhet.

Sett till den fysiska konstruktionen påminner mobilen mycket om Samsung Galaxy S25 Plus eller Iphone 16 Plus. Det är alltså en mobil modell större, med rejäl metallram och en skärm med tunna svarta ramar runt.

För att som uppstickare sticka just ut kan det vara bra att ha något som väcker uppmärksamhet, och här lägger Nothing krutet på telefonens baksida. Den är, liksom på tidigare mobiler, genomskinlig så att man ser en del av hur telefonen ser ut inuti. Den här gången talar man om hur man delat upp baksidan i tre segment, vilket egentligen betyder att den ser lite tråkigare ut jämfört med de spolar och virvlar vi hade på tidigare modeller.

Ny gimmick

Saknas gör också glyph-gränssnittet, en serie lysdioder som kunde användas för att ge olika signaler på telefonens baksida. Det har ersatts av en liten skärm i telefonens övre högra hörn som fyller samma funktion. Skärmen har 489 monokroma lysdioder och en tillhörande knapp som du styr den med. Den lilla skärmen blinkar i konfigurerbara mönster när någon ringer, och du kan välja egna mönster för olika kontakter. Trycker du på knappen kan du rotera dig genom klocka, timer, batteriindikator och en “snurra flaskan” som du kan använda om du vill spela just det.

Det gamla glyph-gränssnittet var en gimmick och det nya är också det, det finns absolut inget med det som du inte hade kunnat göra på mobilens vanliga skärm. Men det är trots allt något som ger mobilen lite karaktär och gör att man kommer ihåg den.

Telefonen har ett Snapdragon 8-chipset, men för att hålla ner kostnaden har man valt att använda det billigare Snapdragon 8s gen 4 istället för det allra snabbaste Snapdragon 8 Elite. Rätt val, för skillnaden i användarupplevelse mellan de två är försumbar, och även det billigare chipsetet levererar prestanda i toppklass. telefonen har också generöst med minne. Antingen 12 GB arbetsminne och 256 GB lagring för 10 000 kronor eller 16/512 GB för 11 000. Minneskortplats saknas.

Utmärkt skärm och kamera

Skärmen är ljusstark och fungerar bra i solljus. Den är av Amoledtyp med snabb uppdateringsfrekvens, hög upplösning och håller kort sagt utmärkt standard.

På baksidan sitter tre kameror, förutom huvudkameran vidvinkelkamera och telekamera, och alla tre överträffar de på Samsung Galaxy S25 som jag jämför med.

Huvudkameran tar bilder med bra ljuskänslighet och riktigt fin skärpa, och min enda invändning är att färgerna kan kännas lite murriga om det är gråväder, men i de flesta andra situationer håller även färgåtergivningen hög klass. Telekameran har tre gånger optisk zoom och en inte särskilt stor sensor, så jag överraskas av hur bra bilderna faktiskt blir från den. Upp till tio gångers förstoring tycker jag att man kan fota och ändå få bilder som håller helt okej kvalitet.

Telefonen har Android 15 med Nothings användargränssnitt med Nothing OS 3.5. Android 16 och Nothing OS 4 är utlovat till tredje kvartalet. Det är en bra telefon för den som inte gillar förinstallerade appar. Utöver Googles appar finns det inte många extraappar på mobilen. När du drar igång mobilen kan du välja mellan ett standardgränssnitt och Nothings stiliserade gränssnitt. Den här gången väljer jag standard. Jag tycker att det stiliserade gränssnittet där alla ikoner blir monokroma och man tagit bort texten under apparna gör det svårare att använda mobilen, även om det onekligen är stilfullt.

Nothings AI-satsning heter Essential Space, vilket innebär att det AI-genererade innehållet ska kunna hittas på en och samma plats på telefonen. Det rör sig både om att du kan spela in dialog och få den transkriberad (inte på svenska tyvärr) och att du kan ta skärmdumpar och få dem analyserade med kontextrelaterad information. Det här sista känns fortfarande mer som ett löfte än en användbar funktion, AI:n talar sällan om någonting värt att minnas om mina skärmdumpar.

Nothing har dessutom gett Essential Space en egen knapp. Du trycker på den för att ta en skärmdump, långtrycker för att starta diktafon och dubbeltrycker för att öppna Essential Space. denna knapp sitter alldeles för nära av/på-knappen, och även om den har annan form så fylls mitt Essential Space av oavsiktliga skärmdumpar när jag bara velat släcka skärmen.

Telefonen har såklart NFC för att kunna blippa betalningar, fingeravtrycksläsare i skärmen med bra respons, trådlös laddning, och över huvud taget allt jag väntar mig av en toppmodell idag. Om du gillar den charmiga attityden och inte avskräcks av telefonens storlek och vikt står den sig väl mot andra telefoner för samma prislapp.

Frågor och svar

Vilka tillbehör följer med? Ingen laddare men ett genomskinligt skal följer med.

Hur är batteritiden? Genomsnittlig. Skärmtiden är bra men mobilen är inte immun mot appar som dränerar batteriet.

Hur många systemuppdateringar är telefonen utlovad? Nothing säger fem år av större systemuppdateringar och sju års säkerhetsuppdateringar.

Ett alternativ

Oneplus 13 går att få tag på till ungefär samma pris och har liknande egenskaper, men kanske ytterligare lite vassare kameror.

Kameraexempel

Färgkalibreringen i kameran är helt okej, och skärpan utmärkt.