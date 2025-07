Test: Samsung Galaxy Z Fold 7 – Generationsskifte

Betyg Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 80% Smidigare format Sju års uppdateringar AI lokalt på enheten och med stöd för svenska Inget stöd för penna Dyr

Nu är det för första gången på riktigt. Jämför jag Galaxy Z Fold 7 med föregångaren som kom för ett år sedan så är skillnaderna markanta. Tidigare vikbara telefoner från Samsung har varit ordentligt tjock i det hopfällda läget. Nu är Fold 7 mer eller mindre lika tjock hopvikt som S25 Ultra. Det här gör tydlig skillnad.

Vi har fått vänta på det här generationsskiftet. Under lanseringen av Fold 7 fick vi se hela Fold-seriens utveckling under de senaste åren och jag är inte säker på att det talar till Samsungs fördel. Andra tillverkare har gjort betydligt mer radikala framsteg år för år, medan Samsung förnyat sig först nu efter flera års stiltje. Nu är i alla fall Samsung uppe jämsides med främsta konkurrenten Honor Magic V3 på det området. På andra områden har Samsung redan ett försprång.

Mer produktivitet, tunnare format

Grunden i den här typen av vikbara mobiler är att maxa produktiviteten. Du har en fullgod telefon i stängt läge, det här är sant för första gången nu, och sedan en betydligt större skärm om du vecklar ut telefonen. Huvudsakliga användningsområdet för den större skärmen är att använda flera appar sida vid sida. Grunden är att dela skärmen i två, med en app på varje sida, men det går även att utöver det addera fler appar i flytande fönster över. Då blir det dock lätt rörigt. Samsung har i alla fall, med hjälp av Google och Android, förbättrat den här funktionen år för år och menyfältet i botten med ikoner gör det enkelt att hantera flera appar.

Medan den yttre skärmen är i liknande format som en vanlig telefon är den stora skärmen närmast kvadratisk, vilket gör att den inte passar bra för alla appar. Instagram, Tiktok och Snapchat liksom andra appar gjorda för att konsumeras i stående läge blir dåligt anpassade och detsamma gäller filmappar. Youtube, Netflix och liknande visar så klart stora svarta kanter ovanför och nedanför videoklipp. Det kan du så klart kompensera genom att skala upp filmen i de appar som stödjer det och därmed kapa innehåll till höger och vänster i bild. Inte optimalt, men ibland att föredra för att använda skärmytan så bra det går.

Samma sak gäller så väl andra appar som webbsidor, att det trots större skärmyta inte alltid är säkert att du faktiskt får plats med mer innehåll. Eftersom vikbara telefoner och den här skärmstorleken fortfarande är en klar minoritet är det mycket få webbsidor och appar som är anpassade för att dra nytta av ytan. Ofta får du istället mer tomt utrymme bara och i värsta fall kan du till och med få plats med mindre innehåll eftersom alla anpassat för smalare skärmar.

Inget stöd för penna

Just när vi pratar om produktivitet så ska vi även nämna att Fold 7 saknar stöd för Samsungs S-Pen. Penna kunde du köpa som tillbehör till föregångaren och Samsung gjorde ett stort nummer av den i samband med förra årets nyheter i Galaxy AI. Du kunde rita till objekt i foton med hjälp av pennan och få dessa genererade i form av verklighetstrogna fotorealistiska tillägg i dina bilder. Den funktionen finns fortfarande men du får alltså nöja dig med att rita med fingret, med betydligt sämre precision således.

Ett stort nummer har Samsung generellt gjort av sitt Galaxy AI och även om snacket var mer omfattande förra året så är även Fold 7 fylld av olika AI-funktioner. Sedan Galaxy AI gjorde entré i början av 2024, i S24-serien, med direktöversättning, Googles Circle to Search och AI-stödd bildmanipulering så har tjänsten fått svenskt språkstöd. Du kan alltså ringa samtal och få direktöversättning till och från svenska direkt i luren, men även när du träffar någon ansikte mot ansikte, få sammanfattningar av webbsidor, transkriberade möten och skrivhjälp. Hjälpen jag får är inte perfekt. Det händer titt som tätt att AI:n missuppfattar eller hör fel men ofta så ger den i alla fall lite hjälp på traven.

Dålig informationssamling

Now bar gjorde entré i S25-serien tidigare i år och den finns även i Fold 7. Den ska ge snabb kortfattad information direkt i startskärmen och med Now Brief får du en längre sammanfattning av en hel del viktigt. Det är i alla fall tanken. I praktiken är det mycket mer begränsat än så. Direkt i låsskärmen kan Now Bar visa timers, musikuppspelning eller ljudinspelning. Den visas inte alltid, men ska synas där när den har något relevant att bidra med. På den punkten är funktionen en besvikelse. I informationen som visas finns mycket sällan något mer än en aktuell väderprognos. Now Bar hälsar mig i låsskärmen med intetsägande fraser som Morgonresumé, Upp och hoppa, Kvällen är här eller Fin tripp när jag kommit hem från en resa. Oavsett hälsning är dock informationen densamma, bara en enkel väderprognos. I Now brief kan jag se mina kalenderposter för dagen, få tips om ett Youtube-klipp eller en Spotifyspellista, men det är aldrig något som känns anpassat eller användbart. Trots att jag har en lång rad Samsungprodukter och appar aktiva, som till exempel Watch 8 jag testar, är det bara en enstaka gång som Now Brief inkluderar någon slutsats som dragits från min aktivitet där. Trots att jag aktiverat alla informationskällor i Now Brief ekar sidan påtagligt öde och tom. Och om nu Now Bar ska ligga i låsskärmen och ropa efter uppmärksamhet borde den bara göra det när den har något mer än en väderprognos att berätta om.

Kraftfull tunnis

Jag har varit inne på att Galaxy Z Fold 7 är tunn och även om det inte förändrar den grundläggande användningen så är det en klar fördel i hanteringen. Det är mycket svårt att tänka sig ett byte tillbaka till en tjockare telefon av fjolårets modell. Trots tunnheten har Samsung lyckats fylla telefonen med kraft, både i form av batteri och prestanda. Systemchippet Snapdragon 8 Elite for Galaxy är det snabbaste på marknaden och detsamma som sitter i även S25-serien. Det chippet är tillräckligt för att telefonen ska kännas snabb oavsett vad vi låter den göra. Skärmarna har dessutom snabb uppdateringstakt och gränssnittet flyter på felfritt.

Om prestanda är på toppnivå så är kamerorna tydligt uppgraderade utan att placera sig i topp. De tre kamerorna på baksidan räcker långt, för du har 3 gångers optisk zoom, vidvinkel och en huvudkamera på 200 megapixel. Det som saknas är alltså mer extrem zoom och det naturliga djup och detaljrikedom som en större kamerasensor skulle ge. Mina bilder under testperioden visar på fin och naturlig färgåtergivning med bra dynamiskt omfång. Dessutom är selfiekameran som i förra modellen var dold i skärmen och gav usla bilder utbytt mot en som visar ett tydligt hål i skärmen och faktiskt är värd sitt namn till skillnad från den tidigare. Du kan förutom den även använda trippelkameran på baksidan som selfiekameran eftersom den yttre skärmen då kan användas som sökare, förutsatt att du vikt upp telefonen.

Ska vi sammanfatta så är Samsung Galaxy Z Fold 7 ett generationsskifte för vikbara telefoner och en lur som ger dig mer i ett smidigare, tunnare format. Den har få kompromisser, men det är samtidigt inte alltid tydligt vilket extra värde jämfört med en vanlig telefon som den vikbara formfaktorn ger. Givetvis kommer en vikbar telefon som denna med en svettig prislapp. Från 25 000 kronor och uppåt kostar den, att jämföra till exempel S25 Ultra med bättre kameror som kostar 18 000. Ska man se hur Z Fold 7 kan vara värd sitt pris måste man nästan se den som en telefon och en surfplatta och rent användingsmässigt är den uppvikta skärmen som mäter 14 x 15 centimeter långt ifrån den produktivitet eller för den del underhållning och skärmyta även den minsta surfplatta ger dig.

Frågor och svar:

Hur stor nytta har jag av stor skärm?

Begränsad. Trots många år med vikbara är det få appar som utnyttjar utrymmet effektivt.

Tung och klumpig?

Nej, det tycker jag faktiskt inte. Den går ner i fickan utan att göra väsen av sig. Det är mer än vad man kunnat säga om de tidigare modellerna.

Penna?

Nej, med den här modellen tar Samsung bort stödet för S-Pen så den finns inte ens att köpa till som tillbehör. Kanske är S26 Ultra nästa telefon som går miste om penna så att Note-seriens död är definitiv.

Ett alternativ

Tydligaste konkurrenten är Honor Magic V3 eller V5.

Kameraexempel

Kameran ger bra bilder med fin färgåtergivning och detaljrikedom, dock inte på nivå med de bästa kameramobilerna när det kommer till zoom och sensorstorlek.