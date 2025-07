Ett mobilspel drar in 10 miljarder på sex månader

Mobilspel blir allt populärare, något som statistik från Appmagic. Och det är gigantiska siffror det handlar om, oavsett om man ser till intäkter eller antal nedladdningar.

Honor of Kings har tagit en klar förstaplats bland de mest intäktstunga mobilspelen hittills under 2025. Spelet har dragit in 1,05 miljarder dollar - cirka 10.2 miljarder kronor – under årets sex första månader, och är därmed det enda som passerar miljardgränsen. På andra plats kommer Last War: Survival med 895 miljoner dollar (8,7 miljarder kronor), och på tredje plats Whiteway Survival med 834 miljoner dollar (8,1 miljarder kronor).

På listan över flest nedladdningar har Subway Surfers återtagit toppositionen med över 200 miljoner nya installationer i år. På andra plats kommer Roblox med 142 miljoner nedladdningar, och på tredje plats Subway Surfers med 100 miljoner nedladdningar.