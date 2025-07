Då presenterar Google sina nya mobiler

Google har bekräftat att årets Made by Google-event går av stapeln onsdagen den 20 augusti, enligt publikationen The Verge. Evenemanget startar klockan 19.00 svensk tid, och hålls i New York. Som tidigare år lär Google erbjuda en livesändning på YouTube för alla som vill följa presentationen hemifrån.

Under presentationen förväntas Google lansera den nya Pixel 10-serien, som enligt rykten omfattar standardmodellen Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, samt vikbara Pixel 10 Pro Fold. Huvudkameran på basmodellen tros uppgraderas till tre sensorer, medan Pro-modellerna får större batterier, kraftfullare Tensor G5-chip och skydd av Gorilla Glass Victus 2.

Förutom telefoner spås Google visa upp Pixel Watch 4, som enligt läckor får ett något större batteri och tunna ramar runt skärmen, samt nya Pixel Buds i mer budgetvänliga utföranden. Det finns även indikationer på att Google kan introducera magnetisk trådlös laddning under varumärket “Pixelsnap”.

Slutligen kan vi vänta oss en kort demonstration av hur Googles AI-plattform Gemini kommer att integreras i de nya enheterna, med förbättrad sökfunktionalitet och smart kamerastyrning direkt i Android 16. Möjligen bjuder Google också på en överraskning i form av nya smartglasögon eller andra tillbehör.