Test: Garmin Venu X1 – Lyxklocka med stor skärm

Betyg: 8/10

Garmin har en förvirrande mängd klockor med olika nischning mot smartklockehållet eller sportklockehållet, för att inte tala om klockor för äventyrare och golfare. Venu-serien har en tydlig smartklockeprofil snarare än sportklocka, och nya Venu X1 går all in med en prislapp på 9000 kronor.

Till det priset brukar man främst hitta ultratåliga smartklockor som Apple Watch Ultra, men i Garmin Venu X1 ligger fokus istället på en tunn klocka i premium-material med extra stor skärm.

Klockan har en fyrkantig Oledskärm på två tum med safirglas, och ett bakstycke i titan, men en ram i fiberförstärkt polymer, det vill säga plast. Bakstycket ser lite påklistrat ut och min första tanke är att klockan är ful, men jag vänjer mig vid den, och den är i alla fall tunn, 7,9 mm, och sitter bra på handleden trots sin storlek. Ett steglöst nylonarmband följer med, men armbandinfästningen är av standardiserad klocktyp så du kan lätt få tag på ett alternativt armband. En kul detalj är att det sitter en ficklampa på klockans sida som kan lysa upp mindre utrymmen vid behov.

Stor men inte snabb

Den stora skärmen är ljusstark och fungerar bra i dagsljus, men jag är inte säker på att fokus på skärmen spelar mot Garmins styrkor. Klockan styrs med två knappar och svep, och Garmins klocksystem är trevligt och intuitivt, men har inte alls lika snabb respons som Apple Watch, och det blir tydligare ju större skärmen är. Är det en flashig klocka du är ute efter har Garmin svårt att imponera.

Det här istället en funktionell klocka, och på det området har Garmin inte snålat. Urtavlorna du kan välja mellan är faktarika och det finns fler att ladda ner i appbutiken, hälsodata hittar du i form av widgetar som du skrollar bland, som ger tydlig och överskådlig information. Klockan mäter allt du väntar dig, såsom steg, puls, sömn, andningsrytm, antal trappor med mera. Du kan också logga en stor mängd olika träningspass, och du får mycket information under pågående träning, även om du inte får lika mycket löpdata som från någon av Garmins dyrare löparklockor.

Du kan få aviseringar från valda appar till klockan, och är det meddelandeappar är det förstås trevligt att kunna läsa dem på större skärm. Du ska dessutom kunna titta på bifogade bilder i meddelanden på klockan. Det är dock bara bilder från SMS som jag får det att funka med, och jag kan inte zooma in i bilderna så här tycker jag att nyttan av den större skärmen är begränsad.

Har du en Androidmobil kan du även svara på meddelanden utan att ta fram mobilen. För Iphone har Apple stängt in den funktionen så att det bara funkar med Apple Watch. Du kan svara antingen med förvalda svarsfraser som ja, nej eller OK som du kan mata in själv i Garmins app Connect, eller med tangentbord. Då får du knappar med tre bokstäver per tangent som på en gammaldags knapptelefon, och det måste vara snabbare att helt enkelt ta fram mobilen i det läget.

Ingen diktafon

Här hade det varit trevligt om man hade kunnat tala in svar också. För klockan har mikrofon och högtalare. Som det är nu används högtalaren till exempel för att meddela kilometertid på löprundor, och du kan dessutom använda mikrofon och högtalare som headset till mobilen. Ljudet blir då ungefär som från högtalarläget på mobilen för den jag talar med, medan ljudet från klockan är rätt svagt så jag måste vrida upp på maxvolym för att höra. Det är inte särskilt praktiskt att hålla upp handleden mot munnen för att prata i längden, och ett riktigt headset är på alla sätt att föredra. Mikrofonen och högtalaren är alltså lyxfunktioner som jag inte riktigt tycker betalar sig. Hade klockan haft stöd för esim så att du kunde ringa med klockan utan att mobilen var med hade det kanske varit en annan sak, men den funktionen saknas i alla klockor från Garmin. När det gäller kommunikation är den helt beroende av att du har telefonen i närheten.

Däremot kan du ladda ner musik till klockan, och koppla ett headset till den så att du kan lyssna på musik på löprundan utan att ha med dig mobilen. Här finns stöd för såväl Spotify som Youtube Music och Deezer. Blir du törstig på vägen och har glömt att ta med ett betalkort kan du även blippa betalningar med klockan, Garmin Pay har bra stöd för svenska banker.

Tappar du bort dig helt på löprundan finns det även en kartfunktion med terrängkartor som kan visas direkt i klockans skärm. Har du med dig mobilen är det betydligt enklare att navigera i den, men klocknavigeringen är en trevlig reservfunktion.

Batteritiden uppges till 8 dagar i smartklockeläge, och det får jag också, med regelbundna träningspass medräknade. Det är mycket för en smartklocka, men inte för Garmin, som har många klockor med bättre batteritid än så. Klockan laddas med Garmins standardsladd som följer med, men infästningen glappar så att jag måste lägga klockan precis rätt för att den inte ska sluta ladda. Jag skulle ha skyllt detta på måndagsexemplar om det inte vore för att det är den andra Garminklockan i rad jag testar med detta problem.

Garmin Venu X1 är utan tvekan en utmärkt smartklocka, men den är dyr, och om jag till exempel jämför med Vivoactive 6 som kostar mindre än hälften har jag svårt att se att den större skärmen, mikrofonen och högtalarna adderar tillräckligt mycket värde för att motivera det höga priset.