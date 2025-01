Samsungchefen Anders Elmby: Ett stort arbete bakom Galaxy AI på svenska

Samsung kallar Galaxy S25-serien för de första människoliknande telefonerna, baserat på att du kan använda en stor del av telefonens funktioner med röststyrning, i vanligt talspråk. Anders Elmby, chef för mobilområdet på Samsung i Sverige påpekar att det här är en funktion som är lättare att visa än att förklara och drar därför igång en konversation med Galaxy S25, via Geminis taligenkänning, som börjar med att han frågar hur man gör en spaghetti carbonara. Telefonen svarar med att börja räkna upp ingredienser och när den kommer till ägg avbryter Anders Elmby och frågar om det går att ersätta ägget. Gemini svarar att ägg är en viktig ingrediens i carbonara, Anders Elmby insisterar och telefonen föreslår majsmjöl varpå Anders Elmby frågar om det funkar med grädde och får en jakande bekräftelse. På samma sätt och i samma konversation får han assistenten att våga sig på en gissning på vem som står i målet vid Brynäs nästa match. Assistenten klarar även instruktionen “Lägg in nästa match i kalendern, eller nej förresten, sätt en påminnelse till klockan sju ikväll.” Det blir en påminnelse om Brynäs nästa match i appen Reminder som plingar till klockan sju och inte en post i kalendern på det utsatta datumet.

Värt att notera är att detta sker på svenska. Gemini är ju annars Googles app och en del av detta känner vi redan igen från Googles Pixel-lansering i höstas. Men då var det på engelska, och de flesta av Googles språkfunktioner i Pixelmobilerna saknas fortfarande för svenska användare, trots att många av dem funnits i flera år. Enligt Anders Elmby handlar Samsungs samarbete med Google om långt mer än att Google skapar nya funktioner och Samsung implementerar dem.

– Vi har ett jättetätt samarbete med Google, och det finns även saker vi tagit fram i samarbete med Google som sedan filtrerat ut i hela ekosystemet.

Det vi ser är alltså inte nödvändigtvis Googles artificiella intelligens även om det går via Gemini, Anders Elmby påpekar att Gemini är visserligen en viktig komponent, men Samsung har även sin egen stora språkmodell (LLM) Gauss som också används i arbetet.

Den tydligaste skillnaden är det svenska språkstödet, och det arbetet är Samsungs och något Anders Elmby är uppenbart stolt över.

– Vi lade väldigt mycket resurser på svenskt språkstöd, vi hade ett rätt stort team här i Kista som satt och tränade vår svenska ai i månader. Det underlättade att LLM-teamet sitter i Polen, så det var inte så långt bort.

En annan ny funktion som vi sett från Google men som inte funnits på svenska tidigare är Live Call Recording. Det innebär att du direkt i Samsungs telefonapp kommer att kunna spela in telefonsamtal, och få dem transkriberade med vem som sade vad. Du kommer också att kunna få samtalet i en kortare sammanfattning i textform.

Dagen innan Samsung håller sin Unpacked där S25-serien lanseras meddelar Google att Gemini fått nya funktioner. Stödet för vilka appar man kan anropa har utökats och du kan nu ge röstkommandon till kalendern, Google Keep, meddelanden med mera. Timingen är knappast en slump, för Samsung har introducerat motsvarande stöd till sina appar.

– Det ska vara i princip hundraprocentigt stöd till Samsungs och Googles appar i Galaxy S25. Och även tredjepartsappar som Spotify och Whatsapp, men inte Snapchat, säger Anders Elmby.

Du kan alltså diktera ett meddelande att skickas via Whatsapp, men inte via Snapchat. Saknas gör också Microsofts appar som Samsung har förinstallerade, så du kan inte använda Gemini för att skicka ett meddelande via Outlook.

Det här är förstås ett pedagogiskt problem, att det kan vara svårt för användaren att veta vad som fungerar och inte fungerar. Om det första du prövar till exempel är att säga åt mobilen att boka en taxi åt dig kommer det inte att fungera, och då kanske du inte provar röststyrningen igen.

Anders Elmby påpekar att de har ett öppet gränssnitt till sin AI. Vilken apputvecklare som helst kan alltså implementera stöd för röststyrning via Samsungs mobiler på egen hand, utan att behöva någon hjälp eller godkännande från Samsung.

– Utmaningen där är monetization. Bygger ett taxiföretag ett mellanlager till AI vill de ju tjäna pengar på det och då är det trösklar man behöver komma över. Vi för vår del tittar väldigt mycket på hur kunderna använder AI och försöker fokusera på de områden där vi kan skapa störst användarnytta.

Diskussionen kommer in på Samsungs egna appar och vilken nytta de tillför.

– Vi hade en period då vi var måna om att göra allting själva. Sedan dess har vårt mindset skiftat och det ligger mindre prestige i att ha egna appar.

Samsungs e-postapp har fasats ut, och näst på tur att försvinna är Samsungs SMS-app som håller på att ersättas av Googles. Samsungs egna webbläsare är däremot inte hotad.

– Webbläsaren har integration med vår egna LLM vilket gör att man bland annat kan få webbsidor summerade. Kunderna som använder den är väldigt nöjda, så den blir kvar, säger Anders Elmby.