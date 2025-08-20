Nästa steg för headset och glasögon med Android

Fråga: Vad har Google sagt om Android för smarta glasögon och headset?

Erik Mörner svarar: På Google IO fick vi se en demo med ett par smarta glasögon. Android XR ska alltså användas på allt från headset av mer otymplig form till glasögon. Systemet Android XR presenterades ju i slutet av förra året i samband med att Samsung visade upp sitt headset Project Mohan som ska släppas senare detta år. Glasögonen som användes i demonstrationen av Android XR var en prototyp, så de kommer inte säkert ut till försäljning. De användes alltså bara för att visa funktionerna i Android XR. Glasögonen ska förstå din omgivning, kunna svara på frågor om den och glasögonen är kopplade till din telefon så du kan få upp ett lager av information i synfältet, till exempel sms och andra aviseringar från telefonen. Du kan prata med Gemini för att få information eller för att helt enkelt få saker gjorda. Glasögonen kan även direktöversätta, så du får en bara något fördröjd direktöversättning om någon talar till dig på ett språk du inte kan. Har den personen också samma typ av glasögon kan ni alltså prata med varandra på varsitt språk. Just det här verkar dock vara i ett tidigt utvecklingsskede för demon på IO gick inte helt smärtfritt.



Det här är ett utdrag ur en längre artikel med frågor och svar och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

