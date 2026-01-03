Mobil listar: 2025 års bästa mobiltelefon

Årets mobil: Oneplus 15

Det hjälper så klart att vara först ut. Oneplus 15 är en av 2026 års toppmodeller, och hur den står sig bland andra mobiler i samma generation lär vi veta först om ett år, men nu kom den redan i november 2025, och det gör att den känns som den ligger steget före andra mobiler.

Mest tydligt är det på batteritiden. Det sker en utveckling av ny batteriteknik som Oneplus varit snabba att haka på. Med nästan 50 procent mer batterikapacitet än det vi vant oss vid får Oneplus 15 en exceptionell batteritid, både i teorin och praktiken.

Att det nya snapdragonchipsetet skulle vara supersnabbt var bara att vänta sig, men man kombinerar det med snabba minneskretsar och systemoptimeringar som gör att telefonen verkligen känns rappare än något annat.

Telefonen har blivit ännu tåligare och du kan nu använda den för undervattensfotografering. Och till kamerorna har man äntligen kopierat Apple och gör högupplösta bilder på 26 megapixel baserade på flera exponeringar.

Läs så klart vårt fullständiga test av Oneplus 15 också.

