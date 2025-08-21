Istället för Gmail: Email by Edison

Edison är ett kommersiellt företag men appen som bara heter Email och har varit ett av de givna e-postalternativen under många år är gratis och fri från reklam. Företaget försörjer sig bland annat på att sälja sitt e-postsystem till företag där de kan analysera sin e-post internt. Det finns också en plustjänst du kan prenumerera på i appen som bland annat kan hjälpa dig att komponera e-post med AI.

När du startar appen får du frågan om du vill hämta e-postinställningar från ditt Gmail-konto, från sparade inställningar i Smart Lock eller andra konton. De första två fungerar smidigt men har du ett e-postkonto som inte kommer från någon av de större tjänsteleverantörerna måste du ange servernamn manuellt, appen klarar inte av att lista ut inställningarna på egen hand som en del andra appar gör.

E-postvyn i appen känns igen, återigen viks hela skärmen åt e-postmeddelande med rubrik och förhandsvisning, och meny som du trycker fram i övre vänstra hörnet. Som standard har du vad som kallas fokuserad inkorg, där övriga mail är listmail och reklamutskick, som två olika flikar. Om du inte håller med om appens sortering kan du stänga av det i inställningarna. Som vanligt kan du svepa åt vänster eller höger för olika meddelandeåtgärder.

Det finns väldigt många val i menyerna, du kan ladda om mail för bättre visning, välja vilken webbläsare som ska öppna länkar, skapa filter baserade på e-postadresser och göra mallar för ny e-post. Det känns både kraftfullt och lite gammaldags. Filtrering av inkommande e-post så att de hamnade i olika mappar var nog vanligare att man gjorde på 90-talet än idag, men trevligt förstås om man saknar det. Andra inställningar, som att du kan kräva fingeravtryck för att öppna appen eller välja annan textstorlek än systemets standardstorlek är förstås bara bra. Men det är en app som kräver mer av användaren än många andra e-postappar.

