Låt Google svara på inkommande samtal

Truecaller införde för en tid sedan en funktion kallad Assistent, där användare kan få hjälp med att hantera inkommande samtal. Nu följer Google efter med en liknande lösning i sin Telefon-app. Den nya funktionen gör det möjligt för den som ringer att skicka ett kort meddelande om varför samtalet görs, vilket visas direkt på mottagarens skärm. Tanken är att ge mer information redan innan man svarar och därmed göra det enklare att avgöra om samtalet är viktigt.

Enligt uppgifter från publikationen 9to5Google kallas funktionen internt för Expressive Calling. Den som ringer kan välja mellan förinställda alternativ som ”quick question”, ”news to share” eller ”catch up”. Det finns också möjlighet att markera samtalet som brådskande med ”It’s urgent!”. Om ett samtal flaggas som brådskande kan det få särskild behandling, till exempel att bryta igenom Stör ej-läget och att ge en tydligare avisering om samtalet missas. Det kan vara användbart i situationer där snabb kontakt är avgörande.

Tester som gjorts i betaversionen av appen visar att funktionen kräver SMS-behörighet, vilket tyder på att meddelandet skickas via SMS eller RCS. Det innebär att lösningen inte enbart är en intern funktion i appen, utan bygger på befintliga meddelandetjänster. Samtidigt är det ännu oklart om funktionen kommer att lanseras brett för alla Android-telefoner eller om den först blir tillgänglig på Googles egna Pixel-modeller.