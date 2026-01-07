Då kan Samsung lansera nya Galaxy S26-serien

Samsung väntas presentera Galaxy S26-serien den 25 februari 2026, enligt uppgifter från den välkända läckaren Evan Blass. Informationen har först rapporterats av sydkoreanska Financial News och har nu bekräftats av Blass, som säger att datumet är helt korrekt.

Om uppgifterna stämmer innebär det att lanseringen sker senare än vanligt. Förra årets Galaxy S25-serie presenterades redan den 22 januari, vilket betyder att årets modell verkar bli försenad med drygt en månad. Det ryktas också om att priserna kan komma att höjas, men några officiella prisuppgifter finns givetvis ännu inte.