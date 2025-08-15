Istället för Gmail: Thunderbird

Thunderbird är ny i mobilen men veteraner på datorn. Bakom Thunderbird ligger Mozilla, den icke vinstdrivande organisationen som utvecklar webbläsaren Firefox, och Thunderbird kan sägas vara e-postens motsvarighet till Thunderbird. Men egentligen går Thunderbird till mobilen längre tillbaka i tiden. Det är nämligen en vidareutveckling av appen K9 som Mozilla tagit över. K9 dök för första gången upp i slutet av 2008, och det är alltså en av de allra äldsta apparna till Android över huvud taget. Du kan fortfarande ladda ner K9 separat men appen håller på att fasas ut till förmån för Thunderbird. Appen är gratis och fri från reklam precis som Firefox.

Appar som funnits länge kan ibland kännas lite gamla i utseendet, men det märks inte i Thunderbird som följer branschstandarden i hur e-post visas, där e-post får ta plats på hela skärmen med rubriker och första biten av innehållet, menyer som klickas fram till vänster, och svep av e-post åt vänster eller höger. Du kan ändra en hel del i hur listan med e-post visas, och det mesta andra också för den delen. Som standard har du till exempel en samlad inkorg för alla dina konton, tydligt markerad som sådan, men det kan du välja bort om du inte gillar.

Störst glädje av Thunderbird i mobilen har du om du också har Thunderbird på datorn. Då kan du nämligen använda den oerhört smidiga importfunktionen som låter dig föra över e-postinställningarna från alla dina konton på datorn till mobilen genom att bara skanna en QR-kod. För Gmail-konton måste du fortfarande logga in på dem separat efteråt, men det gäller alla e-postappar på Android och inte bara Thunderbird.

När du konfigurerar appen får du välja hur du vill ha dina aviseringar, och du kan sedan gå in i kontoinställningarna och ställa in så att du kan få olika aviseringsljud (eller tyst) för olika e-postkonton.

Som standard visas inte bilder i e-post av säkerhetsskäl och du får trycka på en knapp för att bilderna ska visas, vilket gör att enskilda brev kan se lite fula ut. Du kan slå av den här funktionen i inställningarna, eller välja att alltid visa bilder från adresser i din adressbok, men du kan inte som på datorn välja att alltid godkänna bilder från en viss avsändare utan att lägga in denna i din adressbok.

Plus

Enkel att komma igång med

Många inställningsmöjligheter

Minus

Säkerhetsinställningarna för bilder lite klumpiga

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om alternativ till Gmail och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

