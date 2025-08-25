Istället för Gmail: Aquamail

Aqua Mail kom i sin första version 2011 och har alltså även de hängt med nästan sedan Androids begynnelse. Appen finns i en gratisversion, och en premiumversion som kostar 339 kronor om året.

Gratisversionen har begränsning på antal e-postkonton du kan koppla till appen, du kan inte kopiera e-post till mappar och en lång rad andra funktioner, men framför allt får du reklam i appen. Och inte bara små diskreta reklamtexter i listan med e-post utan blaffor som lägger sig över hela skärmen och som måste tryckas bort. Gratisversionen får alltså ses som ett prova på-alternativ snarare än något du använder i längden.

När jag konfigurerar appen måste jag ange mitt servernamn till mitt privatkonto manuellt, appen klarar inte av att räkna ut det automatiskt men i övrigt går installationen smidigt.

I appen möts vi av den vanliga vyn med rubriker och förhandsvisningar med meny överst till vänster, och svep åt vänster eller höger för olika åtgärder. Öppnar du mail är bilder spärrade av säkerhetsskäl men du kan bevilja visning och kontot hamnar då på en betrodd lista. I botten finns då en meny med de vanliga alternativen för att svara och radera med mera, men du kan svepa upp den och får då betydligt fler alternativ, där en hel del vänder sig till folk som har mer än bara rutinmässiga behov. Det gäller egentligen hela appen, som är packad med funktioner som riktar sig till den avancerade användaren. För den som bara vill läsa sin mail kan appen därför kännas lite överlastad ibland, även om det fortfarande är lätt att hitta det viktigaste.

Plus

Funktionsspäckad

Minus

Prenumerera eller få reklam

