Stämmer det verkligen att Apple överger kryptering?

Fråga: Är det verkligen så att Apple tänker ta bort krypteringen i Icloud helt, som ni skrev i den här artikeln: https://www.mobil.se/nyheter/apple-slutar-med-krypterad-icloud-lagring/1611346

Det låter som en otroligt dålig idé i mina öron! Då är till och med Googles lösning, att ha kryptering, men att Google har tillgång till krypteringsnycklarna bättre. För helt utan kryptering är det ju öppet mål för alla hackare; som Google har det är det ju ändå hyfsat säkert mot hackare och annat löst folk även om jag förstår att Google kan (och måste) dekryptera och lämna ut uppgifter om någon myndighet begär det.

Om jag förstått det rätt, är ju Apples säkerhet och integritet oerhört mycket sämre från och med nu, än Googles! Och säkerhet och integritet har ju varit Apples käpphäst, så att lösa det på det här sättet känns väldigt konstigt ... Jag hade aldrig vågat använda Icloud under de förutsättningarna ...

Erik Mörner svarar: Ja, det är ju bara i Storbritannien och för att myndigheterna där kräver det. Sedan nyheten skrevs har Apple överklagat så det har varit en pågående rättsprocess. Det hela började tidigare i år när brittiska myndigheter krävde att Apple skulle skapa en bakdörr för brottsbekämpande myndigheter så de skulle få tillgång till användares lagrade information där. Det gjorde att Apple inaktiverade krypteringen lokalt för användare i Storbritannien och samtidigt lämnade Apple in en protest och brittisk domstol har sedan dess slagit fast att processen inte får hållas bakom lyckta dörrar utan ska vara offentlig.

Nu har processen tagits vidare och myndigheterna i Storbritannien har backat från sina krav. Det är fortfarande oklart när fullständig kryptering återinförs för användare i Storbritannien.

