Apple släpper snabb uppdatering till Ios 18.6.2

Apple släpper Ios 18.6.2 för att täppa till aktivt utnyttjad sårbarhet.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Det är bara några dagar sedan Apple släppte uppdateringen till Ios 18.6.1, men redan nu släpper man Ios 18.6.2 som åtgärdar en säkerhetssårbarhet som visat sig vara i aktivt bruk. Sårbarheten kunde utnyttja minneskorruption när enheten hanterade en skadlig bildfil, och enligt Apple kan den ha nyttjats i en extremt sofistikerad riktad attack mot utvalda individer. 

Åtgärden innefattar förbättrad kontroll som täpper till felet, och CVE-rapporten berömmer Apples interna säkerhetsteam för upptäckten och reparationen. Även om vanliga användare troligen inte är direkt utsatta, uppmanar man alla Iphone-ägare att omedelbart uppgradera till Ios 18.6.2 för att skydda sina enheter mot potentiella attacker. 

