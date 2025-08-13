Hur blir jag av med mörk bakgrund?

Fråga: Jag har en Samsung Galaxy Z Flip 5. Efter den senaste systemuppdateringen öppnas nästan alla appar med mörk bakgrund. Jag tycker det blir svårt att läsa tidningen på mobilen och vill inte ha det så, men jag hittar inte hur jag ändrar det. Finns det någon inställning för det?

Elias Nordling svarar: Det är lite märkligt att inställningen ändrades när du systemuppdaterade telefonen. I inställningar under skärm väljer du om du vill ha ljust eller mörkt läge i telefonen, om du väljer ljust kommer det i alla fall att lösa sig.

