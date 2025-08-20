Googles Pixel 10-lansering på djupet

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL kan förbeställas nu och finns på hyllorna den 28 augusti. Även Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 och Pixel Buds 2a kan förbeställas nu men då får du vänta till den 9 oktober innan du får enheterna.

Fyra telefoner, en klocka och ett headset, det är vad Google har lanserat. Pixel 10 är basmodellen, Pixel 10 Pro kommer i två storlekar, och så den vikbara Pixel 10 Pro Fold. Klockan Pixel Watch 4 är en rak uppföljare, medan headsetet Pixel Buds 2a snarare är en lågprisvariant av förra årets Pixel Buds 2 Pro.

När kommer prylarna?

Vilken är den viktigaste nyheten i Pixel 10-telefonerna?

I en uppsättning telefoner som är mer lika föregående årsmodellen än några telefoner Google har gjort är den viktigaste nyheten helt klart Qi2. Qi är standarden för trådlös laddning, och Qi2 höjer den maximala laddhastigheten i standarden från 15 watt till 25 watt. Ännu viktigare är att laddare och mobiler med Qi2 ska fästa till varandra med magneter. På baksidan av mobilen finns ett magnetiskt område där laddaren fäster sig. Google kallar det Pixelsnap, men alla som har en Iphone undrar hur detta skiljer sig från Magsafe som finns på Iphone. Svaret är inte alls, Qi2 är en standardisering av Apples Magsafe. Att Apple delar med sig av en intern teknik till en standard hör verkligen inte till vanligheterna, men i detta fallet kan vi glädjas åt det.

Om du brukar använda trådlös laddare har du säkert svurit över hur svårt det är att passa in mobilen så att laddning faktiskt sker. Å andra sidan har du säkert också märkt att laddkontakten på mobilen kan slitas ut och börja glappa. På många sätt är alltså Qi2 den optimala kompromissen för att ladda mobilen, trådlös laddning som inte strular. Du kan också få smidigare powerbanker som bara låser sig mot mobilens baksida när du behöver ladda.

Androidvärlden har varit märkligt långsamma med att anamma Qi2, men med Pixel 10 hoppas vi på att proppen går ur och det kommer ett ekosystem både av mobiler och tillbehör även för Android.

Vilka är de viktigaste nya programfunktionerna som vi får ta del av i Pixel 10-serien?

Vi är vana vid att de flesta av Googles intressanta AI-funktioner inte finns tillgängliga på svenska och därför inte fungerar för svenska användare, och därför bjuder Pixel 10 på en del positiva överraskningar.

Den största överraskningen är Voice translation. Det är en funktion som låter dig i realtid översätta ett telefonsamtal med AI, och dessutom ska din röst efterliknas så att det låter som om det är du som pratar på det andra språket. Funktionen kan översätta mellan elva olika språk, och till vår stora förvåning är svenska ett av dessa elva språk.

En annan funktion som vi av allt att döma får glädje av är Camera Coach. Det är en funktion som i kameraappen ska ge förslag på hur du kan göra bilden du tänker ta bättre, till exempel genom att gå närmare motivet eller flytta dig lite i sidled. Funktionen ska till och med kunna föreslå alternativa kamerainställningar.

Vilka funktioner går vi miste om i Sverige?

Det finns också en hel del funktioner som vi förmodligen går miste om i Sverige.

Magic Cue är till exempel en funktion som ska genomsyra gränssnittet i telefonen och sätta samman innehåll mellan appar i form av små pop up-rutor i telefonen. Om du till exempel nämner din katt i SMS-appen ska funktionen leta upp bilder på din katt att bifoga. Denna funktion nämns inte i det svenska pressmaterialet så vi ska nog inte räkna med den.

Dagboksappen Pixel Journal finns i telefonen, men dess AI-insikter som ska analysera långsiktiga trender i det du skrivit in fungerar inte i de nordiska länderna.

Tangentbordsappen Gboard ska på begäran kunna analysera grammatiken och tonen i det du skrivit och komma med förslag på förbättringar, men i dagsläget endast på engelska. Andra funktioner som inte nämns i det svenska materialet är funktionen där AI analyserar skärmdumpar och Daily Hub som ska sammanfatta användbar information åt dig i Google Discover.

Vilka är skillnaderna mellan Pixel 10 och 10 Pro?

Pixel 10 Pro kostar 2300 kronor mer än Pixel 10 i samma minneskonfiguration, och nu när Pixel 10 fått egen telekamera är det ytligt sett mindre än någonsin som skiljer de två modellerna. Därför kan det vara värt att gå igenom exakt vad mer man får för dessa 2300 kr

Minne: Pixel 10 har 12 GB arbetsminne medan Pixel 10 Pro har 16 GB. Enligt Google är det extra minnet till för att göra AI-upplevelsen så bra som möjligt för Pro-användarna. I praktiken kan förmodligen telefonen upplevas som lite snabbare i beräkningskrävande tillämpningar. Pixel 10 Pro finns också i en variant med 512 GB lagring utöver de 128 och 256 GB som bägge modellerna säljs i.

Skärm: Bägge mobilerna har 6,3 tum stor skärm i 20:9-format, men det är inte samma skärm. På Pixel 10 är upplösningen 2424 x 1080 pixel medan den på 10 Pro är 2856 x 1280 pixel. Pixel 10 Pro har också 10 procent ljusstarkare skärm, 2200 nits mot 2000 nits sett till maximal ljusstyrka över hela skärmen. Det här är skillnader som de flesta nog inte kan se med sina ögon. Pixel 10 Pro har också till skillnad från Pixel 10 så kallad LTPO-skärm. Det betyder att uppdateringsfrekvensen på skärmen kan justeras från 1 till 120 Hz istället för att bara växla mellan 60 eller 120 Hz. Det här är något som främst har betydelse för batteriåtgången, till exempel om du har always on-display påslaget på din mobils skärm. En viloskärm behöver inte uppdateras ofta och då kan mobilen dra mindre ström om skärmen uppdateras med 1 Hz än om den gör det med 60 Hz.

Batteri: Pixel 10 har faktiskt ett något större batteri, 4970 mAh mot 4870 mAh, men skillnaden är så liten att den knappast lär märkas.

Kamerorna: Bägge modellerna har en huvudkamera, en vidvinkelkamera, en telekamera och en selfiekamera, men ingen av kamerorna är samma mellan modellerna. Huvudkameran har på Pixel 10 Pro en sensor på 50 megapixel och en storlek på 1/1,3 tum, av allt att döma samma sensor som i Pixel 9. Pixel 10 har istället en halvtumssensor med 48 megapixel, en nedgradering mot Pixel 9 och troligen samma sensor som används i Pixel 9a. Nu var kameran i Pixel 9a överraskande bra i jämförelse med Pixel 9, så den skillnaden kommer nog inte märkas så mycket. Även när det kommer till vidvinkelkameran har Pixel 10 nedgraderats från kameran i Pixel 9 till den i Pixel 9a medan Pixel 10 Pro har samma vidvinkelkamera som i Pixel 9, så här är skillnaden större. När det kommer till telekameran har bägge mobilerna fem gångers förstoring, men Pixel 10 Pro har en 48-megapixelsensor på 1/2,55 tum (återigen samma som i förra årets modell) medan telekameran i Pixel 10 är på 10,8 megapixel med en sensor på 1/3,2 tum. Både upplösningen och storleken lär göra skillnad och ge Pixel 10 betydligt sämre zoombilder. Selfiekameran slutligen är på 10,5 tum i Pixel 10 och 42 tum i Pixel 10 Pro. Här har vi inga uppgifter om sensorstorlek.

AI: När du köper en Google Pixel 10 Pro ingår ett års Google AI Pro i priset. Det inkluderar även videogenerering med Veo 3. Google AI Pro kostar 255 kronor i månaden, så det i sig räcker för att täcka upp och överträffa skillnaden i pris mellan mobilerna, men då ska du ju vilja ha funktionen till att börja med.

Har Pixel 10-serien fått bättre kameror än Pixel 9?

Nej, kamerorna i Pixel 10 Pro, 10 Pro XL och 10 Pro Fold är identiska till specifikationerna med Pixel 9 Pro, medan Pixel 10 snarare fått en nedgradering till nivån på Pixel 9a. Med det sagt, när jag testade Pixel 9a jämförde jag dess kamera med Pixel 9 Pro, och i de allra flesta fall såg bilderna ut att vara tagna med samma kamera. Även om försämringen av kamerorna i Pixel 10 knappt kommer att märkas är det alltså i vilket fall ingen förbättring att tala om. För Pro-serien uppger Google att man har en ny motor för optisk bildstabilisering som ska vara dubbelt så effektiv mot föregångaren.

Vilka är skillnaderna mellan Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL?

Skillnaderna här är små och handlar huvudsakligen om storleken. Skärmen på Pixel 10 Pro är på 6,3 tum och på XL 6,8 tum. Pixel 10 Pro XL har högre skärmupplösning men på grund av att skärmen också är större blir pixeldensiteten något lägre. Pixel 10 Pro har förstås också större dimensioner och väger mer. Den har också andra lagringskonfigurationer och säljs med 256, 512 eller 1024 GB lagring i stället för 128, 256 eller 512 GB. Arbetsminnet är dock 16 Gb på bägge modellerna.

Skillnaden i batteristorlek är förvånande liten, 5200 mAh i den större mot 4870 mAh i den mindre. Däremot laddar Pixel 10 Pro XL snabbare med 45 watt mot 30 watt maximalt i Pixel 10 Pro.

Hur ser Googles uppdateringslöfte ut?

Google lovar sju år av större systemuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och så kallade Pixel Drops, det vill säga nya funktioner som introduceras i mobilen utan att en systemuppdatering krävs.

Vilka är nyheterna i Pixel Watch 4?

Google pratar om den nya formgivningen med välvd skärm, alltså inte bara böjda kanter utan hela ytan ska vara krökt. Av bilderna på klockan ser effekten inte ut att vara särskilt dramatisk. Klockan har mindre ram runt skärmen och därmed större skärm i samma format. Skärmen är betydligt ljusstarkare med 3000 nits ljusstyrka istället för 2000. Processorn är ny och ska vara märkbart snabbare. Klockan har ny laddkontakt. Batteritiden ska vara bättre beroende på både strömsnålare processor, strömsnålare system med Wear OS 6 och större batteri, men skillnaden är ändå inte dramatisk. Viktigare är nog då att klockan ska kunna ladda snabbare så att du inte behöver ta av dig den särskilt länge under den dagliga laddning som fortfarande krävs.

Systemet Wear OS har också nytt och omdesignat gränssnitt, men det lär förstås komma även äldre klockor tillgodo. Bland nya funktioner märks satellituppkoppling och nödlarm om din puls försvinner. Det är helt enkelt mer som är nytt än som är samma i Pixel Watch 4.